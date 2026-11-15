Мечты Путина о «новой Ялте» разбились об Малую Токмачку: острое заявление Сибиги

Сибига о планах Путина / © Getty Images

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Глава Министерства иностранных дел Украины Андрей Сибига отреагировал на инициативы российского диктатора Владимира Путина по пересмотру европейской архитектуры безопасности.

Свое сообщение Сибига опубликовал в X 15 ноября.

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Сибига высмеял стремление Путина к переделу Европы по сценарию «Ялты-1945»

По словам Сибиги, выдвигать геополитические предложения уровня Ялтинской конференции может только сторона, которая победила в мировой войне, а российские войска за четыре года и восемь месяцев полномасштабного вторжения так и не смогли полностью оккупировать даже село Малая Токмачка в Запорожской области.

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Дипломат также обратил внимание на потери армии РФ, которые превысили 1,6 миллиона убитыми и ранеными, в том числе 54 400 военных только за октябрь, тогда как Силы обороны Украины освободили больше территорий, чем смогли захватить россияне.

Глава МИД подчеркнул, что единственным реалистичным предметом переговоров для Москвы на текущем этапе является справедливое прекращение огня вдоль линии столкновения, а не распределение сфер влияния.

Для обеспечения безопасности в Европе достаточно остановить российскую агрессию против Украины и соблюдать действующий миропорядок.

«Путин выдвигает идеи по пересмотру системы безопасности в Европе. В своих мечтах он видит себя в Ялте 1945 года. Проблема в том, что для предложений такого масштаба нужно сначала выиграть мировую войну. Насколько мне известно, Россия уже четыре года и восемь месяцев почти захватывает село Малая Токмачка в Запорожской области», — пишет Сибига.

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«Откровенно говоря, Европе не нужен новый порядок безопасности. Он уже существует, однако Россия постоянно его нарушает. Лучший план для безопасной и свободной Европы — это прекращение российской агрессии против Украины», — финализировал министр.

Что означает «новая Ялта» в контексте мирных переговоров Украины и РФ

В контексте мирных переговоров по завершению войны России против Украины эксперты и политики часто используют выражение «новая Ялта» или «Ялта-2». Они подразумевают гипотетический формат глобальных договоренностей между сильными государствами — например, США, Россией и Китаем, которые решат судьбу Украины без нее.

Этот термин является прямой исторической аллюзией на Ялтинскую конференцию 1945 года, где лидеры США, Великобритании и СССР — Франклин Рузвельт, Уинстон Черчилль и Иосиф Сталин соответственно — разделили сферы влияния и определили послевоенный устрой Европы и мира. Все другие страны, участвовавшие во Второй мировой войне, за стол переговоров не были приглашены.

Есть высокая вероятность того, что российский диктатор Владимир Путин хочет решить судьбу Украины без нее — вместе с президентом США Дональдом Трампом и лидером КНР Си Цзиньпином. Именно поэтому этот процесс «дипломатических маневров» России называют «Ялта-2».

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