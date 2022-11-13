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"Медаль за взятие енота": Сеть разразилась мемами и шутками после похищения оккупантами животных из зоопарка в Херсоне

Автор
Юлия ШевченкоЮлия Шевченко
Дата публикации
Просмотры
2930
Время на прочтение
1 мин
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"Медаль за взятие енота": Сеть разразилась мемами и шутками после похищения оккупантами животных из зоопарка в Херсоне

Украинцы отреагировали мемами на похищение енотов из Херсонского зоопарка.

Российские оккупанты перед выводом войск из Херсона ограбили зоопарк. Они похитили оттуда несколько енотов.

Сеть разразилась мемами и шутками по этому поводу.

Украинских пользователей возмутил пост россиянки о том, что одна из хороших новостей о Херсоне — то, что ее друг-журналист успел украсть из херсонского зоопарка енота. Позже появилось видео, как именно оккупанты воровали животных.

Сеть заполнили мемы и шутки украинцев по поводу факта кражи енота.

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Напомним, что российские оккупанты на юге Украины оставили после себя уничтоженные и разграбленные дома. Из квартир украинцев оккупанты вынесли все ценные вещи.

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Дата публикации
Просмотры
2930
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