Медиабизнес и СМИ выступили против моратория на рекламу медпрепаратов

Медиабизнес и СМИ выступили против моратория на рекламу медпрепаратов

В обращении, которое направили в Офис президента и СНБО, призывают отменить поручение Кабмина о моратории на рекламу лекарств в СМИ.

Украинская Ассоциация медиа бизнеса, НСЖУ и Ассоциация независимых региональных издателей выступили против моратория на рекламу лекарств в СМИ.

Союз журналистов, Ассоциации издателей и владельцев медиабизнеса объяснили, что поддерживают усилия президента и правительства, направленные на защиту здоровья населения и развитие эффективной системы здравоохранения.

Однако, по их словам, этот мораторий не является эффективным в "минимизации вредного воздействия самолечения". Решение о запрете рекламы лекарств вводится без консультаций с медиа-компаниями и грозит усилить кризисные явления в украинских СМИ.

Наведение в СМИ сведений рекламного характера о лекарственных средствах, медицинских изделиях, методах профилактики, диагностики, лечения и реабилитации — это прежде всего информирование населения. Эта информация всегда сопровождается призывом о недопустимости самолечения. А рекламируются исключительно безрецептурные средства профилактики и лечения заболеваний.

Также читайте Мораторий на запрет лекарственных средств в СМИ может обострить проблему самолечения — ИТК

"СМИ являются ответственны источниками информации, в которых за содержание рекламных объявлений ответственность несет идентифицированный заказчик, а медиа придерживаются установленных законодательством требований к рекламе лекарственных средств. Действующее законодательство в сфере рекламы соответствует мировым стандартам, согласно которым безрецептурные препараты можно рекламировать придерживаясь определенных правил (предупреждение об опасности самолечения), — говорится в сообщении.

Инициаторы обращения обращают внимание, что введение моратория — это фактически призыв игнорировать действующий закон Украины "О рекламе" и наказывать СМИ, которые все-таки размещать легальную рекламу лекарственных средств.

Представители медиабизнеса и журналисты обратили внимание, что в СМИ есть два способа существования:

самостоятельно зарабатывать средства и становиться независимыми на благо аудитории,

или получать дотации от владельцев, которые требуют лояльности, что противоречит интересам общества.

Запрет на рекламу лекарственных средств — это шаг против экономической устойчивости части украинских СМИ. В отдельных национальных медиа доля такой рекламы колеблется от 15 до 45%, соответственно, сужение возможностей для СМИ получать рыночные доходы приведет к сокращению медиапроизводства и ухудшит доступ украинцев к общественно важной информации. Отсутствие этих доходов является угрозой информационной безопасности, а варианта замещения рекламных потерь СНБО не предложено.

Профессиональные медиа — это как раз те источники информации, которые помогают жителям Украины быть информированными о вреде самолечения, ответственно относиться к собственному здоровью и избегать воздействия мошеннических схем в медицине (в том числе по употреблению фальсификатов вместо лекарств) и уметь отличить подделки.

Реклама лекарств и медицинских услуг является мощным инструментом конкуренции среди производителей и аптечных сетей. Это помогает людям получать доступ к медицинским услугам и лекарств высшего качества по более привлекательной цене. Именно поэтому Ассоциации издателей и Союз журналистов отмечают на вредности запрета рекламы лекарств в Украине и призывают не вводить мораторий на рекламу лекарств в СМИ. При этом организации готовы к диалогу по вопросам улучшения информирования украинцев об угрозе самолечения и об актуальных национальных инициативах по охране здоровья.

Напомним, что в Украине могут запретить рекламу лекарств на телевидении и радио. Эксперты рассказали, чем это грозит фармацевтической и медийной отраслям.

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку