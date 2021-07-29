Медицинский эксперт ЮНИСЕФ объяснила, нужно ли вакцинироваться третьей дозой против коронавируса

Сейчас три прививки делают только в Израиле и Великобритании.

Вакцинироваться третьей дозой против коронавируса не нужно. По крайней мере пока информация об этом лишь слухи.

Об этом 29 июля заявила медицинский эксперт ЮНИСЕФ Екатерина Булавинова в эфире "Сніданку з 1+1".

Она отметила, что в мире действительно уже начали делать прививки от COVID-19 по три раза. Впрочем, пока на это пошли только в двух странах — Израиле и Великобритании. В Украине же рекомендаций о необходимой третьей дозе пока нет. По крайней мере, пока не будет провакцинировано большинство граждан.

К концу лета министр Ляшко планирует привить 10 миллионов человек. Сейчас вакцинацию завершили 1 миллион 800 тысяч. И по последним решениям Минздрава, которые, по словам Булавиновой, уже поступили в регионы, колоть вакцину теперь можно и детям старше 12 лет. Для детей используют Pfizer.

Напомним, ранее сообщалось, что компания Pfizer-BioNTech планирует обратиться к американскому и европейскому регуляторам с просьбой разрешить колоть третью дозу вакцины. Производители одной из самых популярных вакцин от коронавируса пришли к выводу — третья прививка может понадобиться через полгода-год после полной вакцинации для поддержания высокого уровня защиты.

В компании проанализировали данные пациентов из США и пришли к выводу — за шесть месяцев эффективность вакцины падает до почти 80%. В то же время ее эффективность от тяжелого течения заболевания остается высокой и составляет 94%. В компании уверяют, что третья доза Pfizer будет эффективно защищать от всех вариантов коронавируса, включая новый более заразный штамм "Дельта".

Новости Украины: нужно ли вакцинироваться третьей дозой против коронавируса

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