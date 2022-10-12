Медик из "Азовстали" Марьяна Мамонова приняла участие в фотосессии с новорожденной дочерью и мужем (фото, видео)

В Сети появились видео освобожденной из плена Марьяны Мамоновой с семьей.

Освобожденная из российского плена медик Марьяна Мамонова, недавно ставшая мамой, приняла участие в фотосессии с дочерью и мужем.

В Сети показали фото Марьяны с дочерью, родившейся после того, как маму освободили из плена России.

Соответствующий ролик опубликовала на своей странице в Instagram фотограф Антонина Матвийчук.

Фото: скриншот с видео

Фото: скриншот с видео

Фото: скриншот с видео

Освобождение Марьяны Мамоновой из российского плена

Украина и Россия провели масштабный обмен пленными. Из российского плена были освобождены 215 человек, среди которых 108 бойцов "Азова" и 10 иностранных добровольцев. В ответ Украина освободила 55 оккупантов и кума Владимира Путина Виктора Медведчука.

Медик-защитница Мариуполя Марьяна Мамонова находилась в плену беременной. После возвращения в Украину, утром 25 сентября, женщина родила девочку.

В день освобождения, когда у Марьяны журналисты брали комментарий, девушка говорила, что больше всего боялась родить именно во время обмена. В плену она находилась с начала апреля.

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