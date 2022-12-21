Медик из "Азовстали" наконец-то увидела дочь через 8 месяцев разлуки: трогательная история встречи

Военная медикиня из "Азовстали", которая была освобождена из российского плена, наконец-то встретилась с дочерью в Польше.

Медсестра из "Азовстали" Виктория Обидина, которая во время большого женского обмена в октябре вернулась в Украину, наконец-то смогла встретиться со своей 5-летней дочерью в Польше.

О трогательной истории встречи через восемь месяцев разлуки рассказывается в сюжете ТСН.

Виктория была разлучена с Алисой в мае в Мариуполе. Тогда женщину отправили в фильтрационный лагерь в фейковой "ДНР", а ребенок уехал с родственниками в Запорожье. Позже Алиса уехала в Польшу с бабушкой.

Виктория накануне Рождества уехала к Алисе, чтобы сделать ей сюрприз.

Собираясь в Польшу, Виктория полностью заполнила чемодан игрушками и сладостями для дочери. Как рассказывает женщина, маленькая Алиса попросила у мамы в подарок динозавра.

Мама и дочь не виделись с 7 мая. В общей сложности на "Азовстали" Алиса провела 72 дня, а ее мама в российском плену – 168 дней. Виктория была единственной военной, которая находилась на заводе с ребенком.

Виктория отправляется на рассвете со съемочной группой ТСН из полутемного Киева. Для встречи с дочерью она одолевает около 800 километров.

Остановка в праздничном Кракове – здесь мама хочет докупить сладостей дочери.

Однако праздничная атмосфера города напоминает о довоенном Мариуполе. Вика не выдерживает. Ее накрывают эмоции. Она вспоминает, что год назад так же Мариуполь сиял огнями. Она с Алисой готовилась к праздникам, а главными хлопотами было – какое выбрать наряд.

"Мы с дочерью в прошлом году были у драмтеатра, ежедневно гуляли у елки", — вспоминает Вика.

Виктория с Алисой не виделись 8 месяцев. Вика с грустью вспоминает, как много она упустила из жизни дочери за это время.

"Пропустила ее 5 лет, сейчас будем наверстывать", — говорит Вика.

Наконец-то Вика доехала до небольшого польского городка, где живет Алиса с бабушкой. До встречи считанные секунды.

"Привет, мама, мамуля, я так тебя ждала", — радуется встрече Алиса и не отпускает маму ни на минуту. И по очереди знакомит со всеми своими игрушками.

Виктория дарит дочке динозавра Гошу.

Бабушка Светлана рассказывает, что пока дочь была в плену, Алиса каждый день брала в руки воображаемый телефон и звонила маме – рассказывала все свои новости, тревоги и впечатления. Когда же звонили колокола костела, Алиса каждый раз говорила, что это молятся за маму.

После "Азовстали", когда Алиса уже была с бабушкой в Польше, с девочкой занимались психологи. Ребенок два месяца постоянно экономил и еду и воду.

"Я говорю ей, пей воду. А она – нельзя много воды, надо другим оставить, потому что воды нет. Еду также оставляла на потом , и переживала, что потом ее просто не будет", – рассказывает бабушка.

Алиса каждый вечер вспоминала раненых без рук и ног и звуки взрывов над бункером. А когда выходила на площадку, брала с собой все важные для нее вещи со словами, а вдруг мы не вернемся.

Важнейшей игрушкой девочки была собачка Шарик, с ней она была на "Азовстале". Шарик был засаленным и почти черный. Алиса долго не разрешала его стирать.

Как и говорили психологи бабушке, с каждым месяцем Алиса будет адаптироваться к новой жизни, а лучшая реабилитация для нее – это возвращение мамы. На Рождество у бабушки Алиса просила единственное – чтобы вернулась мама. Теперь Алиса говорит, что все ее мечты сбылись.

"Куда я теперь без тебя, теперь будем только вместе", — говорит дочке Виктория.

История военной медика и ее дочери Алисы

Во время эвакуации из "Азовстали" оккупанты разлучили 4-летнюю Алису с мамой. По информации "Азова", мама ребенка осталась в фильтрационном лагере на территории так называемой ДНР. Девочку тогда передали ее бабушке, которая приехала из Польши.

Видео с Алисой из бункера "Азовстали" впервые было опубликовано 17 апреля. Тогда сообщалось, что Алиса — дочь военной медика из Мариуполя.

В понедельник, 17 октября, удалось провести очередной масштабный обмен пленными. Из российской неволи уволили 108 женщин, среди которых оказалась и мама Алисы.

Одно определенное время Виктория не могла поехать к дочери, поскольку нужно было восстановить документы, сделать загранпаспорт и пройти реабилитацию.

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