Медик из Харькова заявил, что россияне "по-человечески относятся к украинцам", а он ждет РФ: как это закончилось

На суде медик вину признал.
В Хакове к 3 годам ограничения свободы приговорили врача-анестезиолога, работавшего в Коммунальном некоммерческом предприятии "Областной центр онкологии". Он в социальных сетях радовался, когда оккупанты убивали воинов ВСУ и надеялся, что Россия оккупирует Харьков.
Об этом говорится в приговоре Фрунзенского районного суда Харькова.
По данным суда, медик еще с начала полномасштабной войны в социальных сетях поддерживал российских окупантов. Он заявлял, что "Харьков – русский город", а россияне якобы его не обстреливают. В том, что в Харькове Россия совершает ракетные удары любитель РФ обвинял украинских военных. Также когда ВСУ освободили село Шевченково, предатель упрекал местных жителей, которые радовались этому и заявлял, что нужно быть "благодарным оккупантам".
"Мне обидно за местных больше, им и гуманитарку, и деньги давали, и отношение человеческое, а они все равно вас так давно ждали (я про "всук"), ну Бог им судья. Да, но все же досадно. Видимо, вы правы, сейчас они хлебнут украинского мира", — заявил врачь из Харькова в своем сообщении за 2022 год.
В 2023 году медик заявлял, что "жители Харькова с пониманием относятся к российским обстрелам". В январе 2024 года он заявил, что в "Харькове много людей, ожидающих Россию, а его "достал украинский язык".
На суде врач-анестезиолог вину признал и раскаялся.
Суд проанализировал материалы дела и признал его виновным по ч. 2 ст. 436-2 УК Украины и приговорили к 3 годам ограничения свободы по без конфискации имущества.
Напомним, 7 сентября армия РФ в очередной раз атаковала Харьков. Зафиксировали 2 вражеских удара.
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