Медик не будет сидеть в тюрьме: в Сумской области больница заплатит женщине 100 тыс. грн из-за смерти младенца

Медик не будет сидеть в тюрьме: в Сумской области больница заплатит женщине 100 тыс. грн из-за смерти младенца

Врач заплатит потерпевшей 4500 грн.

В Сумской области врача, из-за которой умер новорожденный ребенок, приговорили к одному году лишения свободы.

Об этом сообщили в пресс-службе Белопольского районного суда Сумской области.

Районный суд вынес приговор 1 октября. Врача признали виновным в совершении преступления по ч. 2 ст. 140 УК Украины. Ей назначили один год лишения свободы и запретили в течение года занимать должности, связанные с врачебной деятельностью. В то же время суд освободил врача от отбывания наказания, назначив ей год испытательного срока.

Из осужденной суд взыскал 4500 грн расходов на услуги адвоката. Также с Белопольской центральной районной больницы в пользу потерпевшей женщины суд взыскал 100 тыс. грн моральной компенсации.

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