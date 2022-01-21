Медикам в Украине подняли минималку, но их переводят на полставки: почему и что делать

Медикам в Украине подняли минималку, но их переводят на полставки: почему и что делать

В Раде пообещали "жесткий" ответ на перевод медиков на полставки.

В Украине после поднятия минималки для медиков некоторые руководители коммунальных учреждений начали переводить своих работников на полставки, объясняя это якобы отсутствием средств. Впрочем, глава парламентского комитета по вопросам здравоохранения, народный депутат от "Слуги народа" Михаил Радуцкий заявил, что такие инициативы будут жестко наказываться.

Об этом Радуцкий написал в своем Telegram.

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"Будем жестко реагировать на попытки перевода медиков на полставки! В Комитет и в личные сообщения моей страницы Facebook поступают сигналы о том, что некоторые руководители медицинских учреждений пытаются принуждать сотрудников к переходу на 0,5 или 0,75 ставки. Хотя фактически люди будут продолжать выполнять тот объем работы, что и раньше", – написал он.

По его информации, медикам говорят, что якобы у заведения нет денег, поэтому им придется формально перейти на неполную занятость. Минздрав уже отреагировал на такие случаи, отметив, на недопустимости такой ситуации. В случае нарушений медикам советуют обращаться с жалобами в региональные управления Гоструда, работники которой во время проверки не разглашают личность заявителя.

Также Радуцкий предложил медикам в таких случаях сразу обращаться в Комитет: "Отправляйте максимально подробную информацию, чтобы мы сразу понимали ситуацию".

"Если проверка подтвердит такой факт, то руководитель заведения будет оштрафован на 65 тыс. грн за каждого работника. На мой взгляд, ответственность за такие действия должна быть значительно жестче — вплоть до отстранения от работы. Ведь мошенничество с зарплатами медиков — это преступление. У людей воруют деньги, гарантированные государством", — написал Радуцкий.

Глава парламентского комитета по вопросам здравоохранения подчеркнул, что в случае нарушений со стороны руководства медучреждения Минздрав будем привлекать к решению проблемы МВД, НСЗУ, руководителей ОГА и требовать оперативной реакции.

Напомним, с 1 января установлен уровень минимальной заработной платы в государственных и коммунальных медицинских учреждениях на уровне 20 тыс. грн для врачей и 13,5 тыс. грн. для среднего медицинского персонала.

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