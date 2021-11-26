Медикам задолжали рекордные 124 млн грн: "За будущее" обратилась к Кабмину

Регулярные задержки с выплатами приводят к массовым увольнениям, говорит Игорь Палица.

По данным Госстата, на октябрь задолженность по выплате зарплат медикам составила рекордные 124 млн грн.

Депутатская группа "Партия "За будущее" призывает Кабинет министров разобраться, почему возникла рекордная задолженность перед работниками отрасли здравоохранения и предоставить Верховной Раде предложения по ее ликвидации.

Об этом заявил народный депутат и лидер партии Игорь Палица в фейсбуке.

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"Судя по статистике, третья волна коронавируса в Украине идет на спад. Искренняя благодарность медикам, которые два месяца работали фактически круглосуточно, чтобы спасти как можно больше жизней. И не только больных коронавирусом, ведь другие болезни никуда не исчезли. В то же время хочу обратиться к правительству, Министерству здравоохранения и Национальной службе здоровья Украины. Почему наши медики по два-три месяца не получают денег? По официальным данным Госстата, с начала 2021 года задолженность перед работниками отрасли здравоохранения выросла в 4 раза и в октябре составила более 124 млн грн", — заявил Игорь Палица.

Он отметил, что по информации профсоюзов, сумма долга как минимум втрое больше.

"По поводу этой проблемы медики из Волыни обратились к народному депутату из нашей группы "Партия "За будущее" Ирине Констанкевич. По ее словам, руководители больниц просто не могут связаться с НСЗУ, чтобы заключить новые договоры или выяснить, когда поступят средства в рамках уже заключенных соглашений. Она лично записалась на прием, чтобы узнать, в чем проблема. Однако даже народной депутатке не удалось достучаться в НСЗУ", — добавил Игорь Палица.

По его словам, мизерный доход и регулярные задержки с выплатами приводят к массовым увольнениям медработников с работы.

"Сложные условия труда, мизерный доход и регулярные задержки с выплатами приводят к массовым увольнениям. По данным Центра медстатистики, только за первый год пандемии в Украине стало на 29 тысяч меньше медработников. Информации за 2021 год еще нет, но думаю, что тенденция не изменилась. Государство должно коленопреклоненно благодарить медиков, а не заставлять их «"атягивать пояса", — отметил Игорь Палица.