Медики назвали сколько процентов украинцев уже имеют антитела к коронавирусу

Медики назвали сколько процентов украинцев уже имеют антитела к коронавирусу

Полный отчет будет обнародован в сентябре.

Не менее 40% украинцев имеют антитела SARS-CoV-2 — возбудителя COVID-19.

Такие данные приводит Центр общественного здоровья в Украине после впервые проведенного соответствующего исследования.

"По состоянию на июнь-июль 2021 в 40,5% участников исследования выявили определяемые антитела класса IgG к одному из белков коронавируса SARS-CoV-2 (RBD-домена S1-протеина). По предварительной статистической оценке, если этот показатель экстраполировать на все населения Украины, то он, вероятно, будет в пределах от 39,3% до 41,7% (95% доверительный интервал) ", — отметили в ведомстве.

В то же время там сообщили, что это значение следует расценивать как минимальную долю украинцев, которые были инфицированы SARS-CoV-2 с начала пандемии. Фактическая же количество, вероятно, является больше, ведь на результаты исследования влияют следующие факторы:

♦ часть людей в определенные периоды после инфицирования не имеет антител к RBD-домена S1-протеина, но имеет антитела к другим белкам — это будет дополнительно оценены в рамках исследования;

♦ из-за возможной непродолжительную циркуляцию антител у части людей, перенесших COVID-19, они могли исчезнуть к моменту исследования;

♦ уровни антител могли быть слишком низким для обнаружения лабораторными методами или находиться на уровне ниже порога конкретной тест-системы.

Уточняется, что полный отчет будет обнародован в сентябре. Данные для исследования были собраны с 7 июня по 9 июля 2021 года. В течение 5 недель во всех регионах Украины работали 54 мобильные бригады, которые проводили забор крови и опрашивали украинцев об их опыте заболевания COVID-19, поведение во время пандемии, соблюдение карантинных норм, социально-демографические факторы, которые могут повлиять на инфицирование далее.

"В рамках исследования опросили и собрали пригодны для анализа образцы крови от 6 398 здоровых взрослых людей, избранных случайным образом. Треть участников исследования проживает в сельской местности, треть — в областных центрах, еще треть — в других городах и поселках городского типа ", — уточнили в ведомстве.

Отдельно в центре отметили, что обнаружение антител не гарантирует наличия иммунитета ко всем штаммам вируса SARS-CoV-2 и не является основанием для отказа от вакцинации. На сегодня неизвестно, каким должен быть уровень антител для защиты и как долго они сохраняются.

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