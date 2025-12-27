Медики спасли 4-летнюю девочку после удара дроном

Врачи спасли 4-летнюю Александру / © НДСБ "Охматдит"

Реклама

Дом на Сумщине, в котором жила семья 4-летней Александры, попал российский дрон, когда все собрались за столом для ужина. Девочку и ее мать вытащили из-под завалов, ребенка пришлось сразу доставить в реанимацию областной больницы.

Как сообщили в НДСБ «Охматдет», куда впоследствии перевели Александру, лечение от многочисленных ожогов длилось полтора месяца.

«Мы спокойно ужинали, и вдруг — громкий взрыв. Дальше все как в тумане: я помню, как нас вытаскивали из-под завалов, и среди того хаоса я искала свою дочь», — вспоминает мама 4-летней Александры.

Реклама

В реанимационном отделении областной больницы девочка провела почти неделю, пока не стабилизировались жизненно важные показатели.

В НДСБ «Охматдет» у ребенка диагностировали многочисленные глубокие ожоги лица, спины, правой руки и плеча. К лечению привлекли мультидисциплинарную команду: специалистов отделения реконструктивно-пластической микрохирургии, анестезиологов и психологов.

«Лечение проходило поэтапно. Сначала хирурги удалили поврежденные ткани, которые не подлежали восстановлению. Чтобы защитить раны и подготовить их к операции, временно использовали специальное искусственное покрытие. Когда появились здоровые грануляционные ткани и раны стали готовыми к закрытию, выполнили пересадку расщепленных кожных автотрансплантатов с бедра, чтобы закрыть дефекты и обеспечить заживление», — объясняет Валерий Бовкун, заведующий отделением реконструктивно-пластической микрохирургии Охматдета.

Анестезиологи провели тщательную подготовку к оперативному вмешательству, оценили состояние дыхания и сердечно-сосудистой системы, осуществляли контроль гемодинамики и лабораторных показателей, проводили инфузионную терапию и наркоз.

Реклама

В раннем и послеоперационном периодах специалисты осуществляли постоянное наблюдение за пациенткой и обеспечивали обезболивание на дальнейших этапах лечения.

Девочка была под постоянным наблюдением медицинских специалистов, которые делали перевязки и ухаживали за поврежденными участками кожи. Уже через 10 дней были сняты швы.

Врачи отмечают, что лечение Александры прошло успешно: раны заживали вовремя, без задержек и без признаков инфекционных осложнений или развития антибиотикорезистентной микрофлоры.

После атаки Александра почти не спала, часто просыпалась, иногда от резкого содрогания тела. Поэтому параллельно с физическим лечением с девочкой работала психолог.

Реклама

В «Охматдете» девочка также посещала мастер-классы по лепке и рисованию. Это помогло переключить внимание, снять напряжение и быстрее восстанавливаться через творчество.

Через полтора месяца лечения Александру выписали домой.

Напомним, в Дарницком районе Киева во время российского ракетно-дронового удара 27 декабря произошел прямой прилет вражеского «Шахеда» в частный дом.