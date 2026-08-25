"Медленно проигрываем": Федоров заявил, что Украина теряет позиции в войне

Михаил Федоров / © Associated Press

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Украина находится в переломном моменте войны и постепенно теряет позиции из-за отсутствия единого видения победы, нехватки инноваций и системных проблем в управлении. Чтобы принять ключевые решения и изменить ситуацию в свою пользу, у Киева осталось несколько месяцев.

Об этом заявил бывший министр обороны Украины Михаил Федоров в интервью агентству Reuters.

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Федоров о войне в Украине — что заявил

По словам Федорова, развитие страны и ее оборонных возможностей сдерживают коррупция, сети покровительства и отсутствие политической независимости в государственных институтах.

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«Я думаю, что сейчас настал переломный момент, который определит нашу будущую траекторию, но похоже, что мы постепенно медленно проигрываем», — сказал Федоров.

Он добавил, что Украина сохранила все шансы на победу, однако ей срочно требуется четкий план завершения конфликта. Федоров подчеркнул, что для изменения хода войны стране необходимо развивать автономные дроны с искусственным интеллектом, собственную баллистическую программу и дешевые ракеты-перехватчики, поскольку отсутствие перехватчиков для сбивания российских баллистических ракет остается критической проблемой.

«Технологии, которые могли бы полностью остановить россиян, уже существуют, но наше отсутствие видения означает, что мы их не применяем», — отметил он.

Федоров критически оценил эффективность украинского государства, оценив его уровень в 5% и предложил видение линии фронта, покрытой датчиками и беспилотниками для минимизации присутствия человека.

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Дискуссия о бюджете и ответе Офиса президента

Комментируя обвинения в финансировании, Федоров опроверг информацию президента Владимира Зеленского о том, что перенос расходов на начало года создал «дыру» в бюджете Минобороны на 27 миллиардов долларов. По словам бывшего министра, его план базировался на экономии новых тендеров и поддержке партнеров.

«До конца года дефицит бюджета по нашему плану составил около пяти миллиардов долларов, и мы знали, откуда его возьмем. Возможно, план изменился, и появились новые проекты, нуждающиеся в таком бюджете», — сказал он.

В ответ на заявления Федорова в Офисе президента Украины отметили, что во время пребывания в должности он положительно оценивал ведение войны, а его риторика изменилась только после утраты должности.

Федоров выступил за проведение выборов во время войны, чтобы преодолеть кризис в управлении. Владимир Зеленский осудил такую идею, заявив, что выборы могут разрушить государство и предположил внешнее влияние. Федоров отверг эти упреки и подчеркнул, что Украина способна найти инновационные решения для голосования.

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Война в Украине — последние новости

Напомним, президент России Владимир Путин выступил с очередными агрессивными угрозами в адрес Украины, пообещав нарастить интенсивность и тяжесть воздушных ударов.

Также в России ответили, когда хотят завершить войну в Украине. Депутат Госдумы России Виктор Соболев заявил, что Россия якобы должна завершить войну против Украины к 2030 году. Он призвал готовиться к возможному противостоянию со странами НАТО.

Несмотря на это, мы писали, что украинские удары по объектам в глубине территории России все сильнее беспокоят Кремль и могут быть одной из причин усиления российских атак по Украине.

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