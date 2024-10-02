"Медлить не будем": в Раде хотят обложить налогом все международные посылки

По словам Гетманцева, льгота в 150 евро должна быть убрана.

В Верховной раде хотят ввести налогообложение на все посылки из-за границы, в частности стоимостью менее 150 евро.

Об этом глава комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев сообщил 2 октября, передает NV.

"Общаясь с бизнесом, я не слышал иного подхода — льгота в размере 150 евро должна быть убрана. Мы заканчиваем подготовку соответствующего законопроекта, внесем его, медлить не будем", — сказал нардеп.

По его словам, налогообложение будет введено, несмотря на то, что "определенная прослойка населения будет неудовлетворена".

Он убежден, что наличие нормы о неприменении НДС к почтовым посылкам из-за границы на сумму до 150 евро наносит "перекосы" в налогообложении.

"Мы почему-то поддерживаем иностранного товаропроизводителя. Наш производитель, производящий товары, от продуктов питания до легкой промышленности, платит НДС. А тот, кто это делает в условном Китае, НДС не платит. С точки зрения государственной налоговой политики это абсолютный нонсенс, бессмыслица. Мы притесняем людей, которые здесь создают добавленную стоимость, платят налоги, в пользу людей, которых мы даже не знаем", — сказал Гетманцев.

Он добавил, что государство слишком поздно признало необходимость этого решения.

Между тем, в Украине нет оснований для повышения налога на добавленную стоимость (НДС), однако это не исключает, что такие основания могут появиться в ближайшее время, заявил ранее народный депутат Украины Даниил Гетманцев.

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