"Медовый месяц" за 10 тысяч долларов: как жительница Одесщины "освобождала" военных

В Одесской области женщина организовывала фиктивные браки для военнослужащих

Реклама

Жительница Одесской области за деньги организовывала браки для военнослужащих, чтобы те имели основания уволиться со службы и уехать за границу.

Об этом сообщает Государственное бюро расследований.

Женщина с инвалидностью II группы, проживающей в Одесской области, разработала схему, позволяющую мужчинам избегать военной службы. Она несколько раз вышла замуж за военнослужащих, которые благодаря браку с лицом с инвалидностью получали право на увольнение и выезд за границу.

Реклама

После того, как мужчина пересекал границу, женщина возвращалась в Украину и подавала на развод.

Один из инспекторов пограничной службы решил воспользоваться этой схемой и стал третьим мужчиной женщины. Он оформил уход за женой, уволился со службы. Однако молодоженов задержали на пункте пропуска, когда они пытались покинуть страну.

Как выяснили правоохранители, такой фиктивный брак обошелся военнослужащим в 10 тысяч долларов США.

Супругам сообщили о подозрении в уклонении и пособничестве уклонении от военной службы (часть 4 статьи 409 Уголовного Кодекса Украины). Санкция статьи предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы.

Реклама

В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения.

Ранее в Одесской области правоохранители заблокировали сразу четыре сделки. Среди фигурантов — шесть местных жителей, которые за деньги помогали уклоняющимся «зеленкой» бежать в Приднестровье.

А на Буковине военная контрразведка СБУ задержала двух должностных лиц Черновицкого ТЦК, подвозивших призывников к границе с ЕС, а затем подсказывали маршрут его незаконного пересечения лесами.

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.