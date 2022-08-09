Медовый Спас 2022: что нельзя делать, традиции, сильная молитва

14 августа Первый Медовый Спас (Маковея или Медовый Спас). Это все названия одного праздника, имеющего большое значение для верующих. В этот день др. церкви принято нести мед, чтобы позже там его освятить. Читайте в материале ТСН.ua – что можно и нельзя делать на Медового Спаса, основные традиции, молитва для защиты от неприятностей.

Праздник Маковуя (Медовый Спас) получил свое название в честь семи мучеников Ветхого Завета – Маковеев. В этот день наши предки несли в храмы овощи, фрукты, мед, мак, чтобы посвятить, а затем приготовить из них вкусные блюда на праздничный стол.

Когда Медовый Спас 2022

Каждый год праздник приходится на 14 августа. В 2022 году это будет воскресенье. Также с этого дня начинается Успенский пост, который длится две недели. Именно поэтому к праздничному столу нужно готовить песни из меда, фруктов, овощей, мака.

Основные традиции на Маковии

Маковия (Медовый Спас): что можно и нельзя делать / Фото: Pexels

В некоторых регионах Украины праздник Маковея еще носит название Мокрый Спас. Все потому, что в этот день в храмах также освящают воду. Повелось это с давних времен. Считается, что именно в этот день князь Владимир Великий принял крещение. Поэтому в древности 14 августа святили воду в Днепре. Считалось, что если искупаться в водоеме после освящения воды, круглый год будешь здоров.

Но самое известное название праздника – Медовый Спас. Она появилась потому, что именно в это время пчеловоды начинали заламывать или подрезать соты, а затем несли свежий мед в церковь, чтобы там его освятить.

Что можно делать на Медовый Спас, чтобы вовлечь в свою жизнь счастье и благополучие? Наши предки верили, если съесть первую ложку освященного меда, а потом загадать желание, то оно обязательно сбудется.

Хозяйки пекут пироги, пряники и особую выпечку, которая называется "шулики". Однако следует отметить, что все десерты должны быть постными.

Празднование Маковея или Медового Спаса издавна связано с сельскохозяйственными работами. В этот период крестьяне начинают убирать урожай и готовиться к зиме. Также традиционно устраивали провода лета.

В церкви принято освящать такой букет из полевых цветов и головок мака — "маковейчик".

Что нельзя делать на Медовый Спас

Не стоит громко праздновать, громко говорить, кричать.

В этот день лучше не убирать в доме и не заниматься другой домашней работой.

Запрещено физически работать.

Не ссорьтесь и не ругайтесь.

Не стоит желать кому-нибудь зла, потому что все вернется против вас.

Важно соблюдать пост.

Народные приметы на 14 августа

Дождь в этот день означает, что круглогодично не будет лесных пожаров.

Наши предки по погоде 14 августа определяли, каким будет следующий год.

На Маковия вдовам помогай – слабому пособие, а тебе счастье.

В Первом Спасе любой женский грех простит Бог.

Медовый спас новые колодцы освящает.

Медовый Спас (Маковея): сильная молитва, которая предотвратит неприятности

Медовый Спас (Маковия): сильная молитва / Фото: Pexels

Владыка Господи святой, в вишних живешь и всевидящим Твоим глазом взираешь на все творения! Тебе поклоняется душе и телу, тебе молимся, Святой святых, прости руку Твою невидимую и благослови всех нас, и прости нам всякое прогрешение свободное и непроизвольное, словом или делом совершенное.

Прости нам, Господи, умиление, даруй слезы смирения души на очищение от многих грехов наших, даруй волю Твою милость миру Твоему и нам, недостойным рабом Твоим, ибо благословенное и прославленное есть имя Твое ныне, и постоянно, и во веки веков. Аминь.

Наши предки верили, что на Первый Медовый Спас сила всех молитв увеличивается вдвое. А потому просили святых о разных вещах: любви, здоровье, таланте, благополучии, финансовом успехе и т.д.