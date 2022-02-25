Медучреждения Одессы обозначили красными крестами на случай авиаудара

Постройки обозначили, чтобы избежать обстрелов.

Крыши больниц в Одессе обозначили красными крестами на случай авиаудара.

Об этом сообщила пресс-служба Одесского городского совета в Telegram.

Установлен знак "красный крест на белом фоне".

"Этот отличительный знак — международный символ, говорящий о том, что в этом доме больные и раненые", — говорится в сообщении.

Это международно признанный символ нейтральной помощи и защиты раненых и больных во время вооруженного конфликта.

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