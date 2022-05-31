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Медучреждения Ровно получили автомобили скорой помощи от Европы (фото)

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Медучреждения Ровно получили автомобили скорой помощи от Европы (фото)

Facebook: Виталий Коваль

Больницы Ровно получили шесть карет скорой медицинской помощи.

Германия и Италия передали медицинским учреждениям Ровно шесть автомобилей скорой помощи.

Об этом сообщил глава ОВА Виталий Коваль.

"Шесть карет скорой медицинской помощи поехали в медучреждения Ровно. В частности, скорые получили Ровенская городская больница, Квасиловский пункт экстренной медицинской помощи, областной противоопухолевый центр, еще одна поедет в ВСУ. Две кареты останутся в Ровенской экстренке", — написал он.

Он отметил, что автомобили, как гуманитарную помощь, передали благотворительные организации. Автомобили хоть не новые, но в очень хорошем состоянии и полностью укомплектованы необходимым оборудованием.

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Напомним, Киев получил два автомобиля скорой помощи от Брюсселя.

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