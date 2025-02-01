"Медуза" использовала кадры с пострадавшими от атак РФ украинцами в рекламе: МИД отреагировал

Представитель МИД Георгий Тихий призвал немедленно удалить весь рекламный контент, эксплуатирующий украинские страдания, вызванные российским террором, из всех медиаплатформ, где он появился.

В рекламе российского издания "Медуза" были показаны кадры с украинцами, пострадавшими в результате войны РФ против Украины. В украинском МИДе уже отреагировали и осудили это.

Об этом сообщает Министерство иностранных дел Украины в Facebook.

В рекламной кампании для российского медиа "Медуза" использованы кадры украинцев и разрушенного дома в Бородянке. Кроме того, берлинское креативное агентство LURE, занимавшееся созданием видео, показало плачущую у дома в Буче женщину, а также мужа – Ярослава Базилевича, потерявшего жену и трех дочерей из-за удара РФ по Львову.

Украинцы, чье горе было цинично использовано, заслуживают извинений / Фото: МИД Украины

"Особую "награду" за маркетинговый цинизм и лицемерие стоит отдать агентству Lure из Берлина. Они показали украинцев, потерявших семьи и дома, в рекламном ролике для российского издания Meduza. – говорится в сообщении.

В частности, спикер МИД Георгий Тихий призвал "немедленно удалить весь рекламный контент, эксплуатирующий украинские страдания, вызванные российским террором, из всех медиаплатформ, где он появился".

"Мы также убеждены, что украинцы, чье горе было цинично использовано, заслуживают извинений", – добавил он.

Ранее ТСН.ua сообщал, как живет Ярослав Базилевич после ужасной потери, когда ракета убила всю его семью.

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