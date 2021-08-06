Медузы, комары и мало туристов: на Арабатке базы отдыха планируют уже закрываться

Базы отдыха в Херсонской области планируют закрываться раньше времени.
Срыв курортного сезона 2021 привел к тому, что для некоторых оздоровительных учреждений он может закончиться досрочно.
По информации издания "Новый Визит", на Арабатской Стрелке базы отдыха планируют закрыться уже в середине августа.
Сейчас на Арабатке количество отдыхающих рекордно мало. Поэтому доход от содержания малого количества туристов не покрывает затрат больших баз отдыха.
Кроме того, туристам досаждают медузы, комары.
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Напомним, в этом году туристы массово жалуются на отдых в Украине. Курортный сезон срывали нашествия медуз, некачественный сервис, комары, змеи, а на пляжах — мусор.