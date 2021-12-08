Медведчук бьет рекорды: НАПК обнаружило у кума Путина незадекларированное имущество более чем на 73 млн грн

Медведчук бьет рекорды: НАПК обнаружило у кума Путина незадекларированное имущество более чем на 73 млн грн

Обман был обнаружен при проверке декларации народного депутата за 2020 год.

В Национальном агентстве по предотвращению коррупции (НАПК) обнаружили в декларации народного депутата Виктора Медведчука за 2020 год незадекларированную недвижимость и автомобили стоимостью свыше 73 млн гривен.

Об этом сообщили в среду, 8 декабря, в пресс-службе НАПК.

"Это рекордная сумма ложных сведений, которую НАПК обнаружило во время полной проверки деклараций чиновников в этом году", — подчеркнули в сообщении.

В частности, Медведчук не указал в декларации, сколько стоит его недвижимость в Киеве — земельный участок площадью более 6 гектаров, дом и близлежащая территория на 2,9 тысячи "квадратов". По информации НАПК, стоимость такого участка превышает 29 миллионов гривен, а домовладения – достигает 16 миллионов.

Кроме этого, украинский политик и кум президента РФ Владимира Путина не задекларировал земельный участок в оккупированном Крыму, право на пользование которым принадлежит его супруге Оксане Марченко.

Также нардеп не указал стоимость четырех своих автомобилей. По оценке НАПК, указанные в декларации авто Медведчука стоят:

Mercedes-Benz Maybach S650 – 24 млн гривен;

Mercedes-Benz S500 4 Matic – 1,8 млн. гривен;

Toyota Land Cruiser 200 – 1,1 млн гривен.

Renault Duster – 500 тысяч гривен.

Кроме того, Медведчук не задекларировал стоимость шести автомобилей, принадлежащих его жене.

Материалы проверки, выявившей факты, содержащие признаки преступления, предусмотренного ст. 366-2 УК Украины, передано в Офис Генерального прокурора. Санкция статьи предусматривает штраф от 68 до 85 тысяч гривен, общественные работы сроком от 150 до 240 часов или ограничение свободы до 2 лет.

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“Закон, который за недостоверное декларирование на значительную сумму предусматривает более суровое наказание – лишение свободы сроком до 2 лет, принят только в июне этого года. Поэтому применять его можно будет только в отношении деклараций за 2021 год, которые должностные лица будут подавать в следующем году”, — отметили в НАПК.

Напомним, в мае 2021 года генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала подозрение в госизмене народным депутатам от ОПЗЖ Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку.

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