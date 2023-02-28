Медведчук и Козак записали активы в строительном бизнесе Киева на пенсионерку – расследование

Окружение бывшего нардепа и кума Путина Виктора Медведчука и его бизнес-партнера Тараса Козака записало часть в нескольких киевских компаниях с активами на сотни миллионов гривен на 62-летнюю пенсионерку из Львова Ольгу Куць.

Об этом идет речь в расследовании журналистов Bihus.Info.

Ольга Куць числится бенефициаркой ряда компаний, которые, в свою очередь, владеют дорогой землей и недвижимостью в Киеве.

К примеру, женщина является конечной бенефициаркой компании "Истбуд", на которую оформлен почти гектар земли на бульваре Дружбы народов с целевым предназначением "для строительства гостинично-офисного дома", ориентировочной стоимостью 160 миллионов гривен. А также: фирмы "Таун Ленд Компани" – заказчики строительства жилого комплекса "Поэтика" в Киеве, и компании "Промтек", в распоряжении которой находится свыше гектара земли на киевской Борщаговке.

Журналистам удалось связаться с женщиной, во время разговора она признала, что была и продолжает быть подставным лицом.

Ольга Куць раньше работала в нескольких львовских фирмах, связанных с семьей Тараса Козака. Женщина рассказала, что, работая на предприятии брата Козака, просто подписала доверенность, то есть является подставным лицом. Она сказала, что не получала и не получает никаких средств из этих фирм и охотно избавилась бы от этих активов. Женщина также добавила, к ней еще не обращались правоохранители по поводу этих активов.

Команда Bihus.Info уже подготовила ряд заявлений и обращений в силовые органы о необходимости более детального расследования и последующего ареста активов, которые могут быть связаны с Медведчуком и Казаком.

Напомним, в Украине арестовали имущество супруги Медведчука Оксаны Марченко общей стоимостью более 5,6 млрд грн. Марченко подозревается в финансировании российских оккупационных группировок. Среди перечня арестованного имущества, в частности, – дома в Крыму и Киеве, автомобили и акции.

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