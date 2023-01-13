Медведчук, Козак и другие: Рада лишила мандатов четырех депутатов-предателей

Верховная Рада Украины лишила мандатов Тараса Козака, Андрея Деркача, Рината Кузьмина и Виктора Медведчука, которых недавно лишили украинского гражданства.

Соответствующее решение было принято народными избранниками 13 января.

"Рала лишила мандатов из-за потери гражданства Виктора Медведчука — 320 "за", Тараса Козака — 317 "за", Андрея Деркача — 314 "за", Рината Кузьмина — 319 "за", — пишет народный депутат Ярослав Железняк.

Кроме того, по его данным, нардепы удовлетворили заявление еще одного нардепа – Андрея Аксенова. Решение о добровольном отказе от мандата поддержало 294 нардепа.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 10 января сообщил, что лишил гражданства четырех народных депутатов-предателей — Медведчука, Деркача, Кузьмина и Казака, обвиняемых в государственной измене.

Что известно о нардепах, которых лишили мандатов

Виктор Медведчук — кум Путина, подозреваемый в государственной измене и нарушении обычаев войны. В апреле прошлого года СБУ задержала его при попытке побега из Украины и после ряда допросов Медведчука обменяли на 200 пленных украинских защитников.

В ноябре 2022 года обвиняемого в измене Украины пророссийского политика Виктора Медведчука вместе с супругой Оксаной Марченко якобы заметили в оккупированном Крыму.

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Тарас Козак – соратник Медведчука, который был владельцем пропагандистских СМИ, закрывших по решению СНБО. Он успел сбежать из Украины. В его домах и предприятиях во Львовской области проводили масштабные обыски.

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Ренат Кузьмин – народный депутат от бывшей ОПЗЖ, которому в октябре 2022 года сообщили о подозрении в госизмене. Правоохранители устанавливают местонахождение соратника Медведчука и провели уже более 10 обысков в местах, где мог проживать предатель.

Андрей Деркач – внефракционный народный депутат, который до полномасштабной войны был частым гостем на пропагандистских телеканалах, связывающих с кумом Путина Виктором Медведчуком.

Деркача подозревают в сотрудничестве с Россией. Высший антикоррупционный суд Украины 27 октября заочно арестовал нардепа Андрея Деркача.

По данным следствия, за работу в интересах России предатель получил 567 тысяч долларов. С начала полномасштабного вторжения РФ Деркач в Верховной Раде не появлялся.

Он известен тем, что публиковал так называемые "пленки Деркача", дискредитировавшие Украину и Демократическую партию США.

Что касается Андрея Аксенова, по данным украинских журналистов, политик является одним из организаторов так называемого "референдума" в 2014 году на Донбассе. По словам журналиста и представителя Украины в ТКГ Дениса Казанского, после начала войны Аксенов сбежал в оккупированный Крым и получил там российский паспорт.

В 2021 году тогдашний глава Службы безопасности Украины Иван Баканов заявлял, что правоохранители "занимаются" вопросом Андрея Аксенова, победившего на довыборах в Верховную Раду на 50 округе в Донецкой области.

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