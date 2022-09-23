Медведчук нашелся: Эрдоган рассказал, где после обмена находится кум Путина

В то же время в Кремле заявили, что ничего не знают о местонахождении Медведчука.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что кум Путина Виктор Медведчук, обменянный на защитников Мариуполя, из Турции отправился в РФ.

Об этом турецкий лидер заявил 23 сентября, пишет "Анадолу".

По словам Эрдогана, в списки людей, подлежащих обмену, было включено имя лица, на выдаче которого настаивал лично президент РФ Владимир Путин. "Об одном лице особо настаивал президент Путин. Его мы уже отправили в Россию", — сообщил президент Турции.

Вероятно, речь идет именно о куме главы Кремля Викторе Медведчуке.

Следует отметить, что после обмена пленными в российском информационном поле о Медведчуке не было никаких новостей. Более того, спикер президента РФ Дмитрий Песков вообще заявлял, что "в Кремле не знают, где сейчас Медведчук, и не комментируют его обмен".

Напомним, 21 сентября стало известно об обмене пленными на территории нескольких стран: Польши, Турции, Саудовской Аравии и границе между Украиной и РФ. 200 украинских героев обменяли на кума Путина Виктора Медведчука, а командиров "Азовстали" – на 55 оккупантов. Так, украинские командиры "Азовстали", освобожденные из российского плена — (Денис Прокопенко "Редис", Сергей Волынский "Волина", Святослав Пономарь "Калина", Денис Шлега и Олег Хоменко), будут проживать в Турции в частном доме до окончания войны.

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