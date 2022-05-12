Медведев пригрозил НАТО ядерной войной из-за поставок оружия Украине

В Кремле снова пригрозили ядерной войной из-за "накачки Украины оружием".

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев отреагировал на программу ленд-лиз для Украины, которая предусматривает поставки западного вооружения. Он заявил, что военная помощь Украине провоцирует "ядерную войну" из НАТО.

Об этом Медведев написал на своей странице в Telegram.

Соратник Путина возмутился тем, что в Европе и США говорят о ядерных угрозах России, но сам же затронул эту тему и снова пригрозил НАТО ядерной войной.

"Накачка странами НАТО Украины оружием, подготовка его войск к использованию западной техники, отправка наемников и проведение учений стран Альянса у наших границ повышают вероятность прямого и открытого конфликта НАТО с Россией вместо ведущейся "войны за доверенностью". Такой конфликт всегда имеет риск перехода в полноценную ядерную войну. Это будет катастрофическим для всех сценарием. Надо просто думать о возможных последствиях своих действий", — написал он.

Напомним, большинство стран мира помогает украинским военным выстоять против оккупантов. США – одна из таких стран. Соединенные Штаты уже полностью одобрили программу ленд-лиз по предоставлению Украине тех товаров, которые могут быть необходимы во время войны.

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