Медведев снова размечтался о взятии Киева: Данилов отреагировал и передал ему "ценный" подарок

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов с сарказмом прокомментировал сообщение заместителя председателя Совбеза Дмитрия Медведева, вновь размечтавшегося о взятии Киева. Украинское чиновник передал кремлевскому политику смирительную рубашку для людей, страдающих психическими расстройствами.

Об этом секретарь СНБО написал у себя на странице Twitter.

"Я попросил своих коллег по управлению психологических кризисов передать это Медведеву и "поздравить" его с днем временно существующей россии", — отметил Данилов и прикрепил белую смирительную рубашку для Медведева.

Секретарь СНБО Данилов передал Медведеву смирительную рубашку. ФОТО: скрин

Напомним, 12 июня, в День России, заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев опубликовал фото киевского Майдана независимости с надписью на нем "С Днем России!" и прикрепил к нему триколор. "Площадь независимости. Скоро – площадь России", – говорится в подписи к фото.

Допис Дмитра Медведєва про Майдан незалежності в Києві / Фото: Telegram-канал Медведєва

Добавим, что в феврале 2023 года политолог, эксдепутат Госдумы и доверенное лицо президент Путина Сергей Марков заявил о провале "спецоперации" и сказал, что теперь им придется "брать Киев 25 лет".

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