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Медведев так распереживался за УПЦ МП, что вспомнил о суде Божьем и пригрозил Зеленскому

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
Просмотры
213
Время на прочтение
1 мин
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Медведев так распереживался за УПЦ МП, что вспомнил о суде Божьем и пригрозил Зеленскому

Фото: Associated Press

Дмитрий Медведев сочинил очередную пропагандистскую публикацию.

Заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев пригрозил украинским властям судом Божьим, а также процитировал "Апокалипсис" из-за ситуации вокруг Киево-Печерской лавры.

Истерическое сообщение Медведев опубликовал в своем Telegram.

"... уверен, они предстанут не только перед судом человеческим, но прежде всего пред Его судом. И получат за всё содеянное", — написал он.

В сообщении прихвостень Путина также процитировал Откровение Иоанна Богослова, также известное как Апокалипсис.

"И схвачен был зверь и с ним лжепророк, производивший чудеса пред ним, которыми он обольстил принявших начертание зверя и поклоняющихся его изображению: оба живые брошены в озеро огненное, горящее серою".

Напомним, 1 апреля в Шевченковском суде столицы прошло заседание по делу бывшего наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла Лебедя – его отправили на два месяца под домашний арест.

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Дата публикации
Просмотры
213
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