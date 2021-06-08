Медведица отгрызла пол-лица: на Прикарпатье мужчина чудом уцелел после встречи со зверем (видео)

Врачи собирали лицо Дмитрия по частям, некоторые фрагменты даже нашли лесники на месте нападения.

Житель Ивано-Франковской области Дмитрий несколько лет назад встретил в лесу медведицу. Животное очень изувечило его тело. Медведица разгуливала за менее чем километр от села Уторопы, где местные всегда собирали грибы и ягоды, и медведей там никогда до этого не встречали. Но этот день стал исключением.

Впервые за 8 лет Дмитрий рассказал, что случилось с ним в лесу, говорится в сюжете "Чрезвычайных Новостей".

"Получил сильный удар по голове. Было снято кусок скальпа. Когда я повалился на землю, она наклонилась, викусила полностью лицо — нос, верхнюю челюсть — все было выкушено", — рассказывает мужчина.

Как выяснили местные лесники, недалеко от места, куда забрел Дмитрий, лежала туша оленя, поэтому медведица защищала свою добычу.

Животное набросилось на мужчину и сразу отгрызло пол-лица. Дмитрий рассказывает, отбиваться от медведицы не было смысла, и уже не имел как.

"По милости Божьей она оставила меня живым и ушла", — говорит Дмитрий.

Мужчина, несмотря на состояние аффекта и ужасные раны, встал и пришел в село, а люди, которые первым его встретили, даже бежали от страха, кто-то даже терял сознание.

Мужчине сделали 37 пластических операций, медики собирали его лицо по частям, некоторые фрагменты даже нашли лесники на месте нападения. Реабилитацию проходит Дмитрий до сих пор.

Напомним, в Ивано-Франковской области зафиксировано несколько нападений бурых медведей на домашних животных. Поэтому лесники призвали местных жителей воздержаться от похода в лес.

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