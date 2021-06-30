Meest подарил львовской Клинической больнице скорой медицинской помощи новое оборудование на сумму более 8,5 млн грн

В частности, учреждение получило систему для выполнения аритмологичних операций.

Во вторник 29 июня 2021 президент международной почтово-логистической компании Meest Ростислав Кисиль вручил врачам Клинической больницы скорой медицинской помощи во Львове новую комплексную систему для выполнения аритмологичних операций производства компании Boston Scientific (USA). В церемонии передачи медицинского оборудования принял участие городской председатель Львова Андрей Садовый.

Ростислав Кисиль отметил, что для него и компании Meest помощь львовским медикам стала приоритетным направлением социальной активности с начала пандемии.

"У наших врачей золотые руки и значительный опыт. Однако украинская медицина требует значительных капиталовложений в современное медицинское оборудование и препараты. Meest активно развивает социальное партнерство с медиками больниц скорой медицинской помощи, покупает для больницы высокотехнологичное медицинское оборудование, которое помогает врачам спасать пациентов современными методами", — рассказал Ростислав Кисиль.

Городской председатель Львова Андрей Садовый отметил важность партнерской помощи бизнеса медицинским учреждениям Львова, которые находятся на этапе реформирования.

"Медицинское оборудование, получила сегодня больница скорой помощи, входит в пакет социальной помощи, задекларировала компания Meest для общины Львова в этом году. Оборудование компания приобрела по просьбе врачей. Надеюсь, что эта партнерское сотрудничество позволит нашим врачам достичь амбициозных целей, определенных Стратегией развития медицины во Львове, так львовская медицина совместными усилиями станет лучшей по качеству медицинских услуг в Украине", — прокомментировал мэр города Андрей Садовый.

Главный врач больницы скорой медицинской помощи Олег Самчук поблагодарил Ростислава Кисиля за сотрудничество, а также рассказал, что комплексная система для выполнения аритмологичних операций позволит больнице осуществить прорыв в лечении сердечных аритмий новыми методами.

"Аритмологии — один из самых сложных отделов клинической кардиологии. Применение комплексной системы для выполнения аритмологичних операций позволит нашим врачам делать сложные операции, вживлять пациентам различные имплантаты, которые нормализуют работу сердца и дарят им шанс на полноценную жизнь. Для нашей больницы это важное направление развития", — убежден Олег Самчук.

Комплексная система для выполнения аритмологичних операций включает: регистратор электрофизиологических LABSYSTEM PROTM с возможностью регистрации до 160 каналов внутрисердечных потенциалов, систему для криоабляции сердца POLARx и три набора для выполнения PVI процедур (Pulmonary Vein Isolation — Изоляция легочных вен). Общая стоимость оборудования составляет 8 400 000 грн.

Напомним, Ростислав Кисиль и компания Meest одними из первых помогли Львову в борьбе с пандемией коронавируса. В прошлом году Ростислав Кисиль выделил 20 млн грн на закупку медикаментов и медицинского оборудования для украинских больниц. Компания Meest доставила во Львов первые партии ПРЛ-тесты, позже помогла предметами защиты и лекарствами, кислородными концентратами и медицинским оборудованием. В 2021 году Ростислав Кисиль профинансировал закупку и доставку в больницу скорой медицинской помощи современного хирургического робота Да Винчи. Также Meest этом году выделил общине Львова 300 тысяч долларов на реализацию социальных проектов.

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