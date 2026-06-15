"Мега-день": в ЕС сделали важное заявление о членстве Украины

ЕС / © Associated Press

Реклама

Сегодняшний день, 15 июня, станет знаковым для расширения Европейского Союза. Украина сделает весомый шаг по пути к членству.

Об этом заявили в ЕС .

"Мега-понедельник" для стран-кандидатов

В частности, Украина и Молдова должны сделать наибольший шаг на пути членства в Евросоюзе с тех пор, как в 2023 году было принято решение о начале переговоров по вступлению.

Реклама

"Украина и Молдова сделают свой самый большой шаг с момента решения начать переговоры о вступлении в ЕС в 2023 году", - отметила еврокомиссар Марта Кос.

Кроме того, ЕС планирует закрыть еще две переговорные главы с Черногорией, что приблизит страну к завершению почти половины всех разделов, необходимых для вступления в блок.

В Брюсселе отметили, что этот день также должен стать сигналом для всех стран-кандидатов по поводу необходимости продолжать реформы и сохранять высокие темпы изменений на пути к евроинтеграции.

Ранее ЕС официально подтвердил дату начала нового этапа переговоров о вступлении Украины в Европейский Союз - 15 июня. Решение было объявлено президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен. Предполагается открытие первого переговорного кластера, охватывающего базовые ценности ЕС, в частности, верховенство права и демократические институты. Украина получила статус кандидата в 2022 году, а формальный процесс переговоров продолжается с 2024 года.

Реклама

Новости партнеров