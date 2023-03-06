«MEGAКАВА донатит на крылья» – совместный проект сети WOG и фонда Андрея Хливнюка

К проекту может присоединиться кто-либо из миллионов украинцев – достаточно в период с 6 марта по 14 мая купить напитки в мегастаканчике на любой заправке WOG или задонатить непосредственно на фонд Андрея Хливнюка.

5 гривен с каждого напитка в мегакружках сеть АЗК WOG перечислит из собственной прибыли на закупку БПЛА, предназначенных для выполнения задач разной сложности – от разведки до ударов по врагу.

Подразделение, в котором служит вокалист группы Бумбокс и рядовой патрульной полиции Андрей Хливнюк, успешно использует беспилотники PUNISHER в течение года, показывает хорошие результаты и, как говорит сам Андрей: «Больше крыльев на фронте – меньше потерь».

«Сегодня каждый причастен к борьбе за свободу Украины: тот, кто открывает свой магазин, чтобы вечером задонатить на ВСУ, кто бережно засыпает зерна в кофемашину, кто по дороге на работу заезжает попробовать мегакофе на WOG, кто открывает банковское приложение, чтобы перевести средства на закупку беспилотников. Стремление сделать все для Победы объединяет украинцев во всех уголках страны», – отметил Геннадий Карлинский, директор по маркетингу сети АЗК WOG.