Мех, золото и ностальгия по "совку": журналисты показали имение Медведчука на Закарпатье (фото)

Мех, золото и ностальгия по "совку": журналисты показали имение Медведчука на Закарпатье (фото)

Территория имения — "столь велика, что ее трудно обойти за один день".

Журналисты показали роскошную резиденцию кума Путина Виктора Медведчука в селе Ждениево на Закарпатье.

Об этом сообщает "Слідство.Інфо ".

"В имении Медведчука нет, но есть много золота, меха и ностальгии по Советскому Союзу", — отмечает журналист.

slidstvo.info

Территория имения — "столь велика, что ее трудно обойти за один день" (более 120 гектаров, огражденных забором). В резиденции есть несколько домов, пруды, горная река – и все это среди заповедных лесов.

slidstvo.info

Особняк семьи Медведчука охраняют сотрудники полиции охраны. Они провели журналистов издания внутрь и показали, как устроен быт политика.

Главный дом – это многоэтажный дворец из дерева и мрамора.

slidstvo.info

Здесь есть картины, несколькометровые люстры, золотые элементы декора, камин, серебристый дискошар, оленьи рога, настольные часы от испанского бренда, собственный лифт, бассейн, джакузи, спортзал, массажный кабинет и отдельная сауна, а также много меха.

"Буквально каждый диван, кресло или стульчик стоит на меховом ковре из лисы. Страшно представить, скольких животных было убито ради такого бессмысленного элемента интерьера", — отмечают в издании.

slidstvo.info

На оленьих рогах в гостиной еще висят новогодние шары и гирлянды.

slidstvo.info

Настольные часы от испанского бренда Soher производятся под заказ, а их стоимость зависит от того, из какого металла они сделаны. Цена стартует от 300 тысяч гривен.

slidstvo.info

Среди гостиной разместилась игрушечная железная дорога.

"Похоже, у Виктора Медведчука какое-то особое пристрастие к поездам. В резиденции в Пуще-Водице — "золотой вагон", на Закарпатье — железная дорога в миниатюре", — размышляют журналисты.

В другом огромном доме, который называют гостевым, есть несколько обеденных залов, зон для отдыха и спальных комнат.

slidstvo.info

Мрамором здесь украшено почти все, особенно ванные комнаты.

slidstvo.info

В гостевом доме, как и в главном, также много оленьих рогов и меха. Кое-где на стенах даже висят шкуры бурых медведей.

slidstvo.info

Главной находкой экскурсии по карпатской резиденции кума Путина журналисты назвали советский автомат "Газированная вода". Этакая ностальгия по СССР.

скриншот с видео

Напомним, что на территории роскошного имения нардепа от "ОПЗЖ", кума президента России Виктора Медведчука в Пуще-Водице расположен частный вагон-ресторан на настоящем пути и железнодорожном перроне.

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