Мех, золото и ностальгия по "совку": журналисты показали имение Медведчука на Закарпатье (фото)

Территория имения — "столь велика, что ее трудно обойти за один день".
Журналисты показали роскошную резиденцию кума Путина Виктора Медведчука в селе Ждениево на Закарпатье.
Об этом сообщает "Слідство.Інфо ".
"В имении Медведчука нет, но есть много золота, меха и ностальгии по Советскому Союзу", — отмечает журналист.
Территория имения — "столь велика, что ее трудно обойти за один день" (более 120 гектаров, огражденных забором). В резиденции есть несколько домов, пруды, горная река – и все это среди заповедных лесов.
Особняк семьи Медведчука охраняют сотрудники полиции охраны. Они провели журналистов издания внутрь и показали, как устроен быт политика.
Главный дом – это многоэтажный дворец из дерева и мрамора.
Здесь есть картины, несколькометровые люстры, золотые элементы декора, камин, серебристый дискошар, оленьи рога, настольные часы от испанского бренда, собственный лифт, бассейн, джакузи, спортзал, массажный кабинет и отдельная сауна, а также много меха.
"Буквально каждый диван, кресло или стульчик стоит на меховом ковре из лисы. Страшно представить, скольких животных было убито ради такого бессмысленного элемента интерьера", — отмечают в издании.
На оленьих рогах в гостиной еще висят новогодние шары и гирлянды.
Настольные часы от испанского бренда Soher производятся под заказ, а их стоимость зависит от того, из какого металла они сделаны. Цена стартует от 300 тысяч гривен.
Среди гостиной разместилась игрушечная железная дорога.
"Похоже, у Виктора Медведчука какое-то особое пристрастие к поездам. В резиденции в Пуще-Водице — "золотой вагон", на Закарпатье — железная дорога в миниатюре", — размышляют журналисты.
В другом огромном доме, который называют гостевым, есть несколько обеденных залов, зон для отдыха и спальных комнат.
Мрамором здесь украшено почти все, особенно ванные комнаты.
В гостевом доме, как и в главном, также много оленьих рогов и меха. Кое-где на стенах даже висят шкуры бурых медведей.
Главной находкой экскурсии по карпатской резиденции кума Путина журналисты назвали советский автомат "Газированная вода". Этакая ностальгия по СССР.
Напомним, что на территории роскошного имения нардепа от "ОПЗЖ", кума президента России Виктора Медведчука в Пуще-Водице расположен частный вагон-ресторан на настоящем пути и железнодорожном перроне.
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