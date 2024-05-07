Механики, водители и стрелки: какие военные специальности в первую очередь нужны на передовой — список

В армии есть большое количество вакансий, связанных с логистикой, обслуживанием и ремонтом.

В новых мобилизованных военнослужащих нуждаются в первую очередь части, непосредственно участвующие в сдерживании агрессора.

Об этом в рамках единственного телемарафона сообщил уполномоченный Министерства обороны по рекрутингу Алексей Бежевец.

Как отмечается, на передовой в частях непосредственно участвующих в боевых действиях нужны водители, механики, стрелки, операторы всех видов вооружения, обслуга артиллеристов, операторы беспилотников и медики.

"Отдельный путь сейчас для медиков создан, чтобы человек, имеющий хотя бы базовое медицинское образование, мог в армию зайти именно на должность, предусматривающую медицинскую помощь", — отметил Алексей Бежевец.

Он также добавил, что в армии есть большое количество вакансий, связанных с логистикой, обслуживанием и ремонтом. Кроме того, есть вакансии на штабные должности. Всего в центрах рекрутинга сейчас более 2000 вакансий. Еще 10 000 различных вакансий размещены онлайн непосредственно военными частями.

"Это то поле вакансий, из которого может подбираться человеком то, что его интересует. Из этих более 10 000 вакансий можно подобрать разные конкретные вакансии, максимально близкие по специальности, по опыту, по видению человека", — подчеркнул уполномоченный Минобороны по рекрутингу.

Напомним, что в Украине граждане на блокпостах реагируют на выписывающих повестки работников ТЦК по-разному. Иногда доходит до агрессивных действий и бегства. Однако военные реагируют на такие ситуации в соответствии с инструкциями.

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