Механизированная бригада ВСУ получила еще два автомобиля от Favbet Foundation

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на уведомление фонда.

Транспорт поступил в распоряжение 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила, выполняющей боевые задания на востоке Украины.

Напомним, при содействии Favbet Foundation ВСУ регулярно получают транспорт, средства связи, разведки, спецоборудования и остальные необходимые для фронта вещи.

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В общей сложности фонд вместе с компаниями-партнерами передал для ВСУ более 70 авто, 60 дронов и сотни единиц высокотехнологичного оборудования. Группа компаний Favbet в 2022 году направила в государственный бюджет 140 млн. грн. только в качестве лицензионных платежей, без учета разнообразных налогов от текущей деятельности.

Favbet Foundation – благотворительный фонд, основанный в 2020 году компанией Favbet. Фонд поддерживает инициативы в сфере образования, здоровья и спортивного развития.

С начала полномасштабного вторжения подавляющее большинство проектов фонда ориентированы на помощь ВСУ и пострадавшим от войны людям.