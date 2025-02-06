Механизм разбронирования: с отдельных медиков снимут "бронь" и мобилизуют — что известно

Разбронирование медработников будет проводиться по запросу от Минобороны и Командования медицинских сил.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко вместе с заместителем министра обороны Сергеем Мельником и командующим Медицинскими силами ВСУ Анатолием Казмирчуком обсудили механизм разбронирования медиков для нужд ВСУ.

Об этом передает пресс-служба Минздрава.

В ведомстве напомнили, что недавно правительство разрешило бронировать 100% медработников учреждений здравоохранения государственной и коммунальной форм собственности.

Однако Силы обороны нуждаются в медиках. Они могут быть мобилизованы из гражданских медучреждений через механизм разбронирования. Снятие "брони" будет касаться отдельных медицинских работников, в которых нуждаются.

Также читайте Принудительная мобилизация женщин: рассматривает ли Рада этот вариант

По словам Ляшко, решение о разбронировании медиков должно приниматься с учетом реальных потребностей в специалистах того или иного профиля.

"Важно сохранять баланс, чтобы медицинская система работала эффективно и для фронта, и для тыла", – подчеркнул министр.

Как будет происходить разбронирование

Разбронирование медработников будет производиться по запросу от Минобороны и Командования медицинских сил относительно потребностей в тех или иных специалистах-медиках.

относительно потребностей в тех или иных специалистах-медиках. Далее Министерство здравоохранения в координации с департаментами здравоохранения будет проводить соответствующие консультации и будет формировать списки необходимых медработников.

Представление о разбронировании будут осуществлять руководители медучреждений через портал "Дія" , согласно порядку бронирования военнообязанных на период мобилизации и военное время.

будут осуществлять , согласно порядку бронирования военнообязанных на период мобилизации и военное время. После разбронирования специалисты будут мобилизовать в ВСУ или другие военные формирования, в соответствии с их потребностями, с назначением на медицинские должности военной службы.

При мобилизации медработники будут заключать контракты сроком 1 год.

Напомним, осенью и в декабре 2024-го в Украине разразился скандал из-за перевода военных медиков в пехоту. Народная депутат Анна Скороход подтвердила информацию о том, что военных медиков переводили в штурмовики на фронт.

После этого Владимир Зеленский подписал указ, где говорится о запрете назначать медиков на военные должности, не связанные с медицинской службой.

Однако в конце января, несмотря на указ президента Зеленского о запрете перевода медиков на боевые должности, в Украине снова разразился скандал из-за "опехочевания" служащих в армии медработников.

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.