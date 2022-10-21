"Механизм "заработка" достаточно прост": эксперт рассказал, как контрабандисты обворовали госбюджет на десятки миллиардов гривен

Пока вся Украина сплотилась для отражения российского нашествия на передовой и волонтерском фронте, контрабандисты обворовывают государство посредством таможенных схем.

Военный эксперт Дмитрий Снегирев заявил, что во время войны в Украине контрабандисты благодаря таможенным схемам обворовали госбюджет на десятки миллиардов гривен.

Об этом он рассказал в комментарии ТСН.ua.

"Механизм "заработка" достаточно прост: речь идет о контрабанде подакцизных продуктов и товаров широкого потребления через столичные аэропорты — в частности, под видом почтовых перевозок. Чтобы обойти заполнение таможенных деклараций и избежать уплаты налогов, почтовый оператор оценивает "посылки", оформленные на подставных физических лиц, стоимостью до 100 евро.В дальнейшем эти товары попадают в точки розничной торговли и продаются за "кэш", — говорит Снегирев.

По словам эксперта, с помощью этой схемы ежемесячно из государственного бюджета злоумышленники "вымывают" десятки миллионов гривен.

Недавно стало известно, что правоохранители провели следователи на территории таможенного поста "Борисполь" Киевской таможни. В ходе обысков детективы изъяли несколько тонн товаров, которые так называемый "почтовый перевозчик" пытался провезти на территорию Украины в обход уплаты таможенных платежей и сборов.

Как установило следствие, только в июле 2022 года данный оператор импортировал в Украину более 150 тонн высоколиквидной продукции (прежде всего техники и брендовой одежды), нагрев государство на более 30 млн грн налога. В рамках проведения следственных действий на центральных сортировочных станциях операторов почтовой связи и в подразделениях Киевской таможни изъято более 30 тонн контрабандных товаров.

По официальной информации, в 2022 году зарегистрировано 321 уголовное производство по преступлениям в таможенной сфере. По результатам досудебных расследований уже объявлено о подозрении 75 человек, а в суд направлено 69 обвинительных актов. В этих делах установлена причина госбюджету Украины ущерба на сумму более 170 млн грн.

"И это – лишь один из вероятных каналов. По информации из открытых источников, общий ущерб для государства от преступлений на таможне достигает десятков миллиардов гривен", – говорит Снегирев.

Он также рассказал, что на днях на Одесской таможне разоблачили схему сокрытия товаров от растаможки. Уже начислен ущерб на 47 млн грн.

В рамках разветвленных комплексных мероприятий работники Государственного бюро расследований обнаружили на Одесской таможне более 130 контейнеров с товарами, срок растаможивания которых якобы истек. По данным бюро, должностные лица таможни не приняли своевременно никаких мер по передаче обнаруженного товара уполномоченным органам для их реализации и направления средств в доход государства или на нужды ВСУ.

"В ходе обысков на территории контейнерных терминалов следователи ДБР обнаружили элитные автомобили, технику, алкоголь, а также продукты питания длительного хранения", – говорится в заявлении правоохранителей.

По оценкам специалистов, речь идет об очередной схеме уклонения от налогов, что приводит к потере бюджетом значительных средств.

Эксперт отметил, что все это происходит на фоне военного положения и вызванных российской агрессией кризисных явлений в экономике страны.

"То есть пока честный бизнес пытается хоть как-то выживать и еще донатить на ВСУ и помогать общинам, бессовестные дельцы извлекают из обескровленного войной бюджета государства сотни миллионов гривен в собственные карманы", – говорит он.

Снегирев заявил, что от схем контрабандистов в первую очередь страдают наименее защищенные слои населения.

"Таможенное собрание – это один из ключевых источников наполнения бюджета для выплаты пенсий, социальной помощи, заработной платы и т.д. Следовательно жертвами контрабандистов становятся, в первую очередь, наиболее социально уязвимые и незащищенные слои украинцев. В том числе внутренне перемещенные лица и пенсионеры и бюджетники на временно оккупированных территориях, чье положение и так затруднительно", – подчеркнул эксперт.

Он считает, что такие злоупотребления на таможне в трудное для страны время можно рассматривать как военное преступление, не имеющее оправдания. Более того, такие действия несут прямую угрозу национальной безопасности нашего государства.

"Злоупотребления в таможенной сфере не только обескровливают экономику государства, но и ослабляют обороноспособность Украины. Кроме того, в основном такие сделки становятся возможными при участии так называемой "пятой колонны" – должностных лиц государственных структур", – говорит он.

Снегирев рассказал, как противостоять этому беззаконию.

"Ужесточение контроля со стороны правоохранительных органов и общественности за деятельностью региональных таможен и пограничных постов, мониторинг деятельности почтовых операторов и перевозчиков и всестороннее противодействие нарушениям таможенного законодательства является критическим и насущным вопросом нацбезопасности Украины", — подытожил эксперт.

Напомним, что работники Государственного бюро расследований при содействии Киевской таможни перекрыли возможность ввоза в Украину российских товаров на миллионы гривен.