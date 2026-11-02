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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Мелания Трамп рассказала, сколько людей удалось эвакуировать из Олешек

Мелания Трамп заявила о завершении гуманитарной миссии в Олешках, во время которой удалось эвакуировать около 800 человек.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
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Олешки

Олешки / © Associated Press

Во время гуманитарной миссии из временно оккупированных Олешек в Херсонской области эвакуировали почти 800 гражданских.

Об этом сообщила первая леди США Мелания Трамп в соцсети X.

По ее словам, при прекращении огня удалось не только вывезти людей, но и доставить в регион необходимую гуманитарную помощь. Мелания Трамп назвала миссию успешной.

Первая леди США также поздравила Украину и Россию с сотрудничеством во время операции и выразила надежду, что договоренности по поводу Олешек помогут достичь длительного мира.

Гуманитарное перемирие длилось с 27 октября по 1 ноября 2026 года. Его ввели для доставки помощи жителям оккупированного города и гражданской эвакуации.

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