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- Украина
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Мелания Трамп сообщила важную новость об Олешках
Неожиданный «десант» из США будет работать в Олешках, чтобы своими глазами увидеть ход гуманитарной миссии.
Первая леди США Мелания Трамп сообщила, что в оккупированных Олешках будут работать четыре американских журналиста с телеканала Newsmax. Они будут независимо фиксировать текущую гуманитарную миссию.
Об этом супруга президента США написала в соцсети Х.
«Четыре американских журналиста из Newsmax будут находиться в Олешках вместе с российскими и украинскими гуманитарными лидерами», — говорится в заявлении Мелании Трамп.
Она уточнила, что журналисты будут выполнять роль нейтральных наблюдателей: они будут независимо документировать ход гуманитарной миссии и обеспечат долгосрочное документальное свидетельство этого события.
Гуманитарная миссия в Олешках — последние новости
Напомним, впервые за длительную войну в Олешках и Херсоне появилась тишина — в течение суток не зафиксировали ни одного вражеского обстрела. Локальное гуманитарное перемирие, введенное при посредничестве Мелании Трамп для эвакуации гражданских из Олешек, распространилось на всю Херсонщину и продолжается без нарушений. Ожидается, что режим тишины продлится до 1 ноября.
Благодаря отсутствию атак и дронов спасатели восстанавливают коммуникации, а местные жители начали выходить на улицы, вывозить имущество и наслаждаться спокойствием, несмотря на сохранение высокой минной опасности и психологической напряженности.
По данным Fox News, Украина и Россия подписали документы о проведении регулярных гуманитарных миссий в Херсонской области — по меньшей мере раз в месяц. После гуманитарной операции в Олешках стороны планируют организовывать подобные миссии в других населенных пунктах региона для помощи и возвращения жителей.