Мелания Трамп сообщила важную новость об Олешках

Первая леди США Мелания Трамп / © Associated Press

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Первая леди США Мелания Трамп сообщила, что в оккупированных Олешках будут работать четыре американских журналиста с телеканала Newsmax. Они будут независимо фиксировать текущую гуманитарную миссию.

Об этом супруга президента США написала в соцсети Х.

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«Четыре американских журналиста из Newsmax будут находиться в Олешках вместе с российскими и украинскими гуманитарными лидерами», — говорится в заявлении Мелании Трамп.

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Она уточнила, что журналисты будут выполнять роль нейтральных наблюдателей: они будут независимо документировать ход гуманитарной миссии и обеспечат долгосрочное документальное свидетельство этого события.

Гуманитарная миссия в Олешках — последние новости

Напомним, впервые за длительную войну в Олешках и Херсоне появилась тишина — в течение суток не зафиксировали ни одного вражеского обстрела. Локальное гуманитарное перемирие, введенное при посредничестве Мелании Трамп для эвакуации гражданских из Олешек, распространилось на всю Херсонщину и продолжается без нарушений. Ожидается, что режим тишины продлится до 1 ноября.

Благодаря отсутствию атак и дронов спасатели восстанавливают коммуникации, а местные жители начали выходить на улицы, вывозить имущество и наслаждаться спокойствием, несмотря на сохранение высокой минной опасности и психологической напряженности.

По данным Fox News, Украина и Россия подписали документы о проведении регулярных гуманитарных миссий в Херсонской области — по меньшей мере раз в месяц. После гуманитарной операции в Олешках стороны планируют организовывать подобные миссии в других населенных пунктах региона для помощи и возвращения жителей.

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