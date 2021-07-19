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Мелитопольские фермеры вырастили черешню рекордного размера: фото

Мелитопольские фермеры вырастили черешню рекордного размера: фото

pixabay.com

Ягода в диаметре составляет 33 миллиметра.

Черешня-гигант. Мелитопольские фермеры вырастили ягоду рекордного размера.

Об этом рассказали в эфире "Сніданку з 1+1".

Черешня в диаметре составляет 33 миллиметра. Для сравнения — это чуть меньше коробки со спичками. Директор фермерского хозяйства, на котором выросли такие гиганты, говорит — плодов немного, поэтому достались они не многим. Друзьям и нескольким покупателям. Кстати, фермер рассказал, что счастливчикам гигантская черешня досталась по 45 гривен за килограмм.

© Agronews.ua
Agronews.ua
© Agronews.ua
Agronews.ua

Напомним, ранее сообщалось, что в этом году из-за неблагоприятных погодных условий урожай черешни был плохим, что сказалось и на ценах.

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