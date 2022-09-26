Мелитопольскому гауляйтеру поручено сформировать "добровольческий батальон" из 3 тыс. мужчин – Федоров

Забирать мужчин в армию могут и на временно оккупированных украинских территориях Херсона и Запорожья после проведенных там "референдумов" о присоединении к России. Более того — там уже планируют формировать "добровольческий батальон".

Об этом рассказал мэр Мелитополя Иван Федоров.

По его словам, местному гауляйтеру поручено до 10 октября сформировать "добровольческий батальон", который состоял бы из трех тысяч мобилизованных из Мелитополя мужчин. Коллаборанты открыли центр по комплектации батальона. Его возглавил псевдодиректор музея, похитивший скифское золото.

"Мы отдаем себе отчет, что это будет не добровольческий батальон, а это будут мобилизованные люди, которых будут умышленно заставлять воевать против украинского народа", — говорит городской голова.

С 1 октября для выезда с временно оккупированных территорий нужно будет получать специальный пропуск. "Какой-то там алгоритм. Почти невозможен", — подчеркнул Федоров.

Напомним, 21 сентября, во время утреннего обращения к народу президент РФ Владимир Путин объявил о частичной мобилизации по всей стране с сегодняшнего дня. Под мобилизацию, согласно заявлению российского диктатора, попадут военные в запасе, имеющие военные специальности и боевой опыт.

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