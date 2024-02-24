Мелони жестко высказалась в адрес политиков, предлагающих Украине "худой мир"

Она отметила, что нужно найти подход, который позволит Украине с уверенностью смотреть в будущее.

Италия считает лицемерием заявления некоторых политиков о "мире", имея в виду капитуляцию Украины, поэтому не будет разделять такой подход.

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Об этом заявила Премьер-министр Италии Джорджа Мэлони на пресс-конференции в Киеве, информируют Факты ICTV.

"Мы продолжаем оказывать безопасность Украины, потому что я всегда считала справедливым право ее народа защищать себя. Это обязательно предполагает и военную поддержку. Потому что путать такое широкоупотребительное слово "мир" с "капитуляцией", как некоторые делают, это лицемерный подход"., который мы никогда не будем делить", — сказала Мэлони.

Она отметила, что нужно найти подход, который позволит Украине с уверенностью смотреть в будущее. Мелони отметила, что подразумевает сотрудничество в области промышленности, экономической сфере, критической и энергетической инфраструктуре и оказании гуманитарной поддержки.

Кроме того, она отметила, что подписанием соглашения о безопасности Италия подтверждает, что будет и в дальнейшем помогать Украине отстаивать свободу и независимость.

"Мы также готовы играть ведущую роль в восстановлении Украины. Мы будем делать это во время председательства в Группе семи, а также когда будем принимать Конференцию по восстановлению Украины в 2025 году. Потому что говорить об восстановлении — значит делать ставку на победу Украины и на ее мирное, свободное, европейское будущее", — подчеркнула она.

Напомним, ранее сообщалось, что 24 февраля президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Италии Джорджа Мелони подписали соглашение о безопасности между двумя странами.

Кроме того, мы ранее информировали, что Украина подписала еще одно соглашение о безопасности с Канадой.

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