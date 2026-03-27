Киевский национальный университет культуры и искусств (КНУКиМ) оказался в эпицентре скандала, но в этот раз криминального. Правоохранители разоблачили многомиллионную схему растраты бюджетных средств, к которой, по данным следствия, причастен многолетний ректор заведения Михаил Поплавский.

ТСН.ua собрал главные подробности скандала и как отреагировала Сеть.

По сообщению Офиса генпрокурора и источников ТСН.ua в правоохранительных органах, должностные лица университета в сговоре с должностными лицами Министерства образования и науки организовали масштабную схему. Суть аферы заключалась в фиктивном завышении количества студентов и преподавателей для получения дополнительного финансирования из госбюджета.

Всего в рамках программы было направлено около 760 миллионов гривен. Часть этих средств, по версии следствия, обналичивали.

«В официальные документы могли вноситься недостоверные сведения о контингенте студентов и научно-педагогических работников, что давало основания для безосновательного увеличения объемов финансирования», — отметили в Офисе генпрокурора.

Также проверяется информация, что в отчетность включались лица из частного учреждения Поплавского, которые фактически не имели права на бюджетное финансирование.

Брендовые тапочки и обыски: как «юный орел» встретил СБУ

В ходе досудебного расследования правоохранители провели более 20 обысков. Один из визитов к Михаилу Поплавскому стал настоящим хитом соцсетей. Как сообщает Oboz.ua, 76-летний артист встретил силовиков в домашней обуви от премиум-бренда Tommy Hilfiger. Стоимость пушистых бежевых тапочек составляет около 4500 гривен.

Источники ТСН.ua отмечают, что эпатажный ректор пока не задержан, однако в его доме изъяли технику и печати.

«Бывший ректор Михаил Поплавский среди фигурантов дела. За последнее время он заметно состарился. Речь идет о проведении обыска, его не задержали», — сообщил источник в правоохранительных органах.

Сеть взорвалась: Поплавский стал новым мемом

Однако сочетание серьезных обвинений в хищении сотен миллионов и гламурного домашнего вида ректора вызвало шквал иронии в интернете.

Что известно о Михаиле Поплавском

Михаил Поплавский родился в селе Кировоградской области. Окончил ПТУ в Горловке, работал машинистом электровоза в шахте.

После службы в армии и работы директором дома культуры села Великие Трояны Кировоградской области 25-летний Поплавский в 1975 году стал студентом первого курса Киевского государственного института культуры, окончившего с отличием.

А в 1993 году уже возглавил малоизвестное тогда заведение, которое выпускало библиотекарей и директоров сельских домов культуры, став самым молодым ректором в Украине.

Развивая Университет, Поплавский шокировал украинский шоубизнес, запустив пиар-проект «Поющий ректор как технология» по раскрутке Киевского университета культуры, когда впервые вышел на сцену с песней «Юный орел».

В 2006—2010 годах Поплавский дал ряд концертов, которые назывались «прощальными» в разных городах Украины, что не помешало, однако, продолжить Поплавскому выступать и дальше. Позже Поплавский публично объявлял о «завершении» певческой карьеры в 2013 и 2019 годах.