Мемы о леопардах заполонили Сеть из-за колебаний Германии о танках Leopard: фото

Украинцы иронизируют над главой Германии и одевают в леопардовое.

Пока Германия – в колебаниях по поставке Украине танков Leopard, в Интернете появилось немало иронических картинок.

Также украинки и украинцы одевают леопардовое или выкладывают в Сети архивные фото с модным принтом "под леопард", намекают, что, мол, "леопарды снова в моде".

"Леопард, да леопард", — пишут пользователи социальных сетей и добавляют к сообщениям хештег #FreeTheLeopards

В леопардово "одели" даже известного украинского поэта Тараса Шевченко.

Фото: Фото из социальных сетей

Фото: Фото из социальных сетей

Фото: Фото из социальных сетей

Фото: Фото из социальных сетей

Фото: Фото из социальных сетей

Фото: Фото из социальных сетей

Фото: Фото из социальных сетей

Фото: Фото из социальных сетей

Отметим, что США пока не подтверждают информацию о том, что Германия согласилась отправить Украине танки Leopard.

Хотя 23 января вечером появилась информация о том, что Германия согласилась отправить Украине танки Leopard. Об этом сообщило немецкое издание Spiegel. Но официальной информации пока нет.

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