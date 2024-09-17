Мемы, подделка документов и работа на раскол украинцев: как работает агентство Кремля по дезинформации

Журналисты разоблачили агентство-подрядчика Кремля по дезинформации, которое дискредитирует Украину и работает на раскол украинского общества.

Российская компания "Агентство социального дизайна" (АСД) продвигает интересы России и активно распространяет дезинформацию для дискредитации Украины, вражеские фейки и ИПСО.

Об этом сообщают проект "Схемы" от "Радио Свобода", а также расследование Sueddeutsche Zeitung и телеканалов NDR и WDR.

Российское "Агентство социального дизайна" называет себя организацией, обеспечивающей заказчику полное медийное сопровождение. Аналитики АСД исследуют информационное поле Украины, выявляют чувствительные для общества темы и используют их для раскола украинцев.

Агентством руководит российский политтехнолог Илья Гамбашидзе. В настоящее время Гамбашидзе считается одним из самых активных информационных солдат Москвы.

Гамбашидзе не ведет войну на поле боя, а ведет битву за умы. Его считают своеобразным наследником "фабрик троллей" Евгения Пригожина, убитого в 2023 году. "Фабрика троллей" отвечала за многочисленные дезинформационные кампании против Запада.

По мнению американских стражей порядка, куратором деятельности АСД является Сергей Кириенко, первый заместитель руководителя администрации российского диктатора Путина.

Также расследователям удалось выяснить, что в АСП работает сотрудница администрации Путина – София Захарова.

Как пишут "Схемы", команда Гамбашидзе работает по трем направлениям.

Первый – мониторинг: группа из 24 сотрудников ежедневно анализирует пророссийские и антироссийские статьи и сообщения более 1000 лидеров мнений на шести языках и заключает справки о потенциальных инфоприводах.

Второй – аналитика: специалисты агентства изучают целевую аудиторию и формируют так называемые темники для исполнителей.

Третий – креатив: авторы пишут статьи на основе журналистской стилистики, присущей отдельно выбранной стране, а иллюстраторы создают к ним карикатуры (мемы).

С января по апрель 2024 года, команда Гамбашидзе произвела 39,899 единиц контента, согласно документу по утечке данных. Среди них – посты (31,059), видеоролики и видеомемы (4,641), статьи лонгриды и шортриды (1,455), мемы и графики (2,516), фейки (238).

Кроме того, АСД распространяет подделки официальных документов, как, например, пресс-релизы официальных органов разных стран. В частности, украинские правительственные документы.

Подделка украинских правительственных документов

Среди прочего журналисты обнаружили процесс создания фейка с документом якобы украинского Министерства обороны: распоряжение до глав подразделений и ведомств ВСУ не подтверждать "информацию о пребывании военнопленных для обмена на борту" Ил-76, разбившегося в Белгородской области России в январе 2024 года. Цель этого фейка согласно сопроводительным документам – обвинить украинское военное руководство в цензуре и сокрытии правды о катастрофе.

В "реестре фейков" есть и подделка приказа главнокомандующего ВСУ Александра Сырского о якобы приравнивании сдачи в плен военнослужащими к государственной измене. Цель этого фейка – "дискредитация военно-политического руководства Украины и деморализация ВСУ".

Работа на раскол украинского общества

Российские аналитики АСП тщательно исследуют информационное поле Украины, выявляют чувствительные темы для украинцев и используют их для поляризации общества.

Среди таких тем, например, мобилизация, потери на поле боя, ограничение свободы слова во время военного положения, снижение военной помощи, коррупция и контрнаступление.

Также АСД постоянно провоцирует украинцев на ссоры, напоминая о непростых отношениях между украинскими политиками. К примеру, действующего президента Владимира Зеленского с его предшественником Петром Порошенко, действующим мэром Киева Виталием Кличко, а также бывшим главкомом ВСУ Валерием Залужным.

Однако россиян "выдает" незнание украинского языка и контекста: очень часто украинские пользователи сами разоблачают российский след таких "вбросов" из-за грамматических и логических ошибок.

Не обошлось без Медведчука

По информации "Схем", политтехнологи Гамбашидзе по запуску и раскрутке проекта "кума Путина" Виктора Медведчука — "Другая Украина".

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В слитном в Сети документе Медведчука предлагают позиционировать как "последовательного борца за мирное будущее Украины", который "рассказывает о преимуществах начала мирного диалога как альтернативе возможной ядерной войне".

Ранее мы писали, какие дезинформационные нарративы распространяет враг на фоне массированных ракетных ударов.

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