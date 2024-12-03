Менее чем через 30 лет Украина потеряет почти треть населения – Лубинец

Менее чем за три года войны численность населения Украины значительно сократилась. Если в начале войны оно составляло 42 млн граждан, то на конец 2024 года в Украине осталось всего 35,8 млн населения. По оценке Института демографии и проблем качества жизни Национальной академии наук, к 2051 году, то есть всего через 26 лет, население нашего государства может уменьшиться до 25,2 млн. украинцев.

Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

Он напомнил, что в ответ на сложную демографическую ситуацию Верховная Рада в прошлом году приняла Закон № 3496-IX "О внесении изменений в некоторые законы Украины по обеспечению права военнослужащих и других лиц на биологическое отцовство (материнство)". Этим законом предусмотрено, что государство будет финансировать хранение репродуктивных клеток военнослужащих на случай получения ранений, которые делают невозможным зачатие и рождение ребенка естественным путем.

"Однако в случае гибели военнослужащих клетки подлежат утилизации, что вызвало общественный резонанс из-за несоответствия ст. 16 Конституции по сохранению генофонда нации. Для решения этого вопроса я, как Уполномоченный ВР Украины по правам человека, предложил заложить расходы в бюджете на криоконсервацию репродуктивных клеток. В Госбюджете на 2025 год эти предложения учтеныз", – сообщил Лубинец.

Он добавил, что в этом году государство впервые в рамках программы медицинских гарантий финансировало лечение бесплодия вспомогательными репродуктивными технологиями.

"В частности, заключено 20 договоров с медицинскими учреждениями, которыми воспользовались 1 080 человек. На реализацию программы направлено 106,5 млн грн", — уточнил омбудсмен.

Дмитрий Лубинец подчеркнул, что в Украине необходимо лучше информировать граждан о том, какие у них есть возможности благодаря государственным медицинским гарантиям. Также необходимо усовершенствовать законодательство по биологическому отцовству, в частности, внести изменения в Гражданский и Семейный кодексы, а также в закон "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей".

Напомним, по прогнозам ООН, после 2050 года количество населения нашей страны будет ежегодно сокращаться. В Украине к 2100 году население, вероятно, сократится до 15,3 млн человек.

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