Менее чем через сутки после пятого: в Украину прибыл уже шестой самолет с военной помощью от США

Менее чем через сутки после пятого: в Украину прибыл уже шестой самолет с военной помощью от США

В общей сложности шесть самолетов привезли около 500 тонн оборонного снаряжения.

Сегодня, 1 февраля, в Украину прибыла очередная, уже шестая, партия с военной помощью от Соединенных Штатов.

Об этом рассказал министр обороны Алексей Резников.

Отметим, что от прибытия предыдущего самолета с вооружением от США не прошло и суток. По словам Резникова, в Киев прибыли боеприпасы — 84 тонны боевых патронов к стрелковому оружию.

"Сутки еще не прошли с прибытия пятой "птицы", а мы уже разгружаем шестую! Всего по состоянию на сегодняшний день в совокупности шести "птичек" мы получили около 500 тонн оборонной амуниции от наших друзей и партнеров — Соединенных Штатов Америки. И это тоже еще не конец", — написал глава Минобороны Украины.

Время hasn't passed yet and we're unloading the 6th bird from the friends from the ! 84 tons ammunition находились в Киеве! В целом, для всех мы получили о 500 тоннах защиты оборудования от ! And this isn't the end @WhiteHouse @DeptofDefense @SecDef pic.twitter.com/5ktG1i33cy — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) 1 января 2022

Напомним:

22 января в Украину прибыла первая партия американского летального оружия , в том числе около 90,7 тыс. кг летального оружия и боеприпасов, а 23 января – вторая часть военной помощи Соединенных Штатов – это более 80 тонн оружия для украинской армии.

, в том числе около 90,7 тыс. кг летального оружия и боеприпасов, а 23 января – – это более 80 тонн оружия для украинской армии. В третьей партии военной помощи из США, прибывшей в Киев 25 января, Украина, в частности, получила 300 противотанковых ракетных комплексов "Джавелин".

28 января прибыл четвертый самолет с помощью США. Тогда привезли 81 тонну патронов разного калибра.

Вчера, 31 января, в Украину прибыла пятая "птичка" из США: американцы привезли 84 тонны боеприпасов.