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Менее чем через сутки после пятого: в Украину прибыл уже шестой самолет с военной помощью от США

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Менее чем через сутки после пятого: в Украину прибыл уже шестой самолет с военной помощью от США

Алексей Резников / Facebook

В общей сложности шесть самолетов привезли около 500 тонн оборонного снаряжения.

Сегодня, 1 февраля, в Украину прибыла очередная, уже шестая, партия с военной помощью от Соединенных Штатов.

Об этом рассказал министр обороны Алексей Резников.

Отметим, что от прибытия предыдущего самолета с вооружением от США не прошло и суток. По словам Резникова, в Киев прибыли боеприпасы — 84 тонны боевых патронов к стрелковому оружию.

"Сутки еще не прошли с прибытия пятой "птицы", а мы уже разгружаем шестую! Всего по состоянию на сегодняшний день в совокупности шести "птичек" мы получили около 500 тонн оборонной амуниции от наших друзей и партнеров — Соединенных Штатов Америки. И это тоже еще не конец", — написал глава Минобороны Украины.

Напомним:

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