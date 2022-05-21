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Менингококковая инфекция: что следует знать

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Менингококковая инфекция: что следует знать

Фото: Getty Images

Самый высокий уровень заболеваемости среди детей до 1 года.

Из-за войны инфекционные болезни никуда не исчезли, а только продолжают распространяться. Поэтому рассказываем об очередной опасной болезни и как от нее уберечься.

Менингит – тяжелое инфекционное заболевание, характеризующееся воспалением оболочек головного и спинного мозга. При отсутствии лечения в 50% случаев заканчивается смертью. Самый высокий уровень заболеваемости среди детей до 1 года.

Менингококковая инфекция: что следует знать

  • резкое повышение температуры – до 39-40 С 0 ;
  • головная боль;
  • боли в мышцах и суставах.

При первых симптомах немедленно обращайтесь к семейному врачу.

Другие характерные признаки, которые должны насторожить:

  • спутанное сознание;
  • тошнота, рвота;
  • светобоязнь;

Передается эта инфекция через инфицированного человека – во время кашля, чихания, разговора.

Лучшая защита – вакцинация.

Детям до 2 лет необходимо ввести 2 дозы вакцины, детям старше 2 лет и взрослым достаточно одной дозы.

© ТСН.ua
Фото: ТСН.ua

В Украине прививка от менингококковой инфекции относится к рекомендованным. Его можно сделать у своего семейного врача или педиатра.

Напомним, в январе 2019 года в Черкассах от менингококковой инфекции скончался 2-летний мальчик. Алексея не стало менее чем через двое суток после первых проявлений болезни.

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