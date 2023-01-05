Менингококковая инфекция: почему важно вакцинировать ребенка как можно раньше

Менингококки — это бактерии, которые вызывают такие болезни, как менингит, менингоэнцефалит, менингококцемию и т.д.

Менингит – воспаление оболочки головного и спинного мозга.

Об этом пишет Минздрав.

Заболевание передается воздушно-капельным путем, и около 10% людей в разное время могут быть бессимптомными носителями. Без своевременного лечения 50% случаев заканчиваются летально.

В Украине имеются вакцины против четырех видов менингококков из 13. В настоящее время зарегистрированы три вакцины разных производителей.

Схемы вакцинации различаются в зависимости от марки вакцины и возраста пациента и основываются на исследованиях эффективности вакцины в разных возрастных группах. Обычно детям до двух лет требуется большее количество доз вакцины, чем старшим и взрослым.

Значит ли это, что лучше начать такую прививку позже? Нет.

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Менингококки крайне опасны для новорожденных и младенцев в раннем возрасте. К примеру, менингит может развиваться внезапно и мгновенно, а симптомы могут появиться в течение 3-7 дней после заражения. Позже могут развиваться и такие опасные симптомы менингита, как судороги или кома.

Вакцинацию можно начинать с 6 недель жизни. Очень важно оградить ребенка от инфекций до того, как он начнет активно контактировать с другими детьми в детском саду или на детской площадке. Прививать малыша можно у семейного врача или педиатра, приобретя вакцину за свой счет.

Заболевание менингитом в Украине.

Напомним, что ранее на Закарпатье от менингококковой инфекции умер ребенок.

Также в Харькове девять школьников заболели менингитом.

А в Черкассах от менингококка умер 2-летний ребенок. Вдруг у нее поднялась температура, началась рвота, а на теле появились кровавые пятна.

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