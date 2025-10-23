"Меньше будут прятаться за спиной мужчин": в ВСУ сделали громкое заявление о призыве женщин

Председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко

Реклама

Глава Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко считает военно целесообразным формирование резерва из женщин с потенциально необходимыми специальностями. Он отметил, что добровольная служба поможет уменьшить давление по поводу призыва.

Об этом военный сказал в интервью изданию «Телеграф».

Тимочко ответил на вопрос, есть ли военная целесообразность в формировании резерва из женщин.

Реклама

«У нас целесообразность во всем. Если мы говорим об учете, то логично и правильно (да и по закону) вести реестр определенных специальностей, которые потенциально могут понадобиться во время мобилизации: медики, сестры, бухгалтеры, юристы и другие специальности», — сказал глава Совета резервистов.

По его мнению, неправильно считать, что какие-то профессии являются сугубо «мужскими» или «женскими»

Тимочко добавил, что военная служба для женщин в Украине является добровольной, при этом сделав громкое заявление на эту тему.

"Я постоянно говорю: чем меньше женщины будут прятаться «за спиной» мужчин, тем меньше будет голосов за призыв женщин под давлением. Это одна сторона вопроса», — высказался военный.

Реклама

«Лично моя жена служит и я бы предпочел, чтобы она была рядом, а не «за спиной», — добавил он.

Глава Совета резервистов отметил, что об этом следует говорить открыто и дискутировать. Он привел пример Израиля, Австрии, скандинавских и даже некоторых арабских стран, где женщины служат в армии.

«Там не делают трагедии из того, что женщина проходит службу. Поэтому бояться этого не стоит и не нужно искажать ситуацию», — добавил Тимочко.

Другим вопросом он назвал целесообразность призыва женщин в каждом конкретном случае. Например, следует обсудить то, логично ли замещать женщинами те производственные профессии, где сейчас массово призываются мужчины.

Реклама

Военный напомнил, что служба — это не только работа на фронте, и существуют сотни профессий, где не нужен тяжелый физический труд: информационная сфера, киберпространство, бухгалтерия, юриспруденция, кадровики, журналистика и тому подобное.

Глава совета резервистов сказал, что «у каждого из нас есть знакомые женщины, которые служат или служили в украинской армии — это нормально». Он считает, что политики часто манипулируют темой военной службы женщин, когда поднимается вопрос учета или призыва.

«Популисты мгновенно устраивают шоу: „Я не дам призывать женщин!“ Это пустые слова. Они создают панику и отвлекают внимание от содержательного разговора», — сказал Тимочко.

Он добавил, что когда российская армия обстреливает украинские города, то не различает мужчин и женщин, «бомбы не спрашивают, кто ты по полу». Именно поэтому тему военной службы женщин следует обсуждать взвешенно и ответственно, а не поддаваться эмоциям и манипуляциям.

Реклама

К слову, ранее советница по гендерным вопросам ВСУ Оксана Григорьева назвала ошибкой государства то, что с 2014 года Украина не «пушила» тему строевой армии для женщин. По ее мнению, если бы эта тема популяризировалась раньше, она бы «не была такой болезненной сегодня».