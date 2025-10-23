- Дата публикации
"Меньше будут прятаться за спиной мужчин": в ВСУ сделали громкое заявление о призыве женщин
По словам Ивана Тимочко, чем меньше женщины «будут прятаться „за спиной“ мужчин, тем меньше будет голосов за призыв женщин под давлением».
Глава Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко считает военно целесообразным формирование резерва из женщин с потенциально необходимыми специальностями. Он отметил, что добровольная служба поможет уменьшить давление по поводу призыва.
Об этом военный сказал в интервью изданию «Телеграф».
Тимочко ответил на вопрос, есть ли военная целесообразность в формировании резерва из женщин.
«У нас целесообразность во всем. Если мы говорим об учете, то логично и правильно (да и по закону) вести реестр определенных специальностей, которые потенциально могут понадобиться во время мобилизации: медики, сестры, бухгалтеры, юристы и другие специальности», — сказал глава Совета резервистов.
По его мнению, неправильно считать, что какие-то профессии являются сугубо «мужскими» или «женскими»
Тимочко добавил, что военная служба для женщин в Украине является добровольной, при этом сделав громкое заявление на эту тему.
"Я постоянно говорю: чем меньше женщины будут прятаться «за спиной» мужчин, тем меньше будет голосов за призыв женщин под давлением. Это одна сторона вопроса», — высказался военный.
«Лично моя жена служит и я бы предпочел, чтобы она была рядом, а не «за спиной», — добавил он.
Глава Совета резервистов отметил, что об этом следует говорить открыто и дискутировать. Он привел пример Израиля, Австрии, скандинавских и даже некоторых арабских стран, где женщины служат в армии.
«Там не делают трагедии из того, что женщина проходит службу. Поэтому бояться этого не стоит и не нужно искажать ситуацию», — добавил Тимочко.
Другим вопросом он назвал целесообразность призыва женщин в каждом конкретном случае. Например, следует обсудить то, логично ли замещать женщинами те производственные профессии, где сейчас массово призываются мужчины.
Военный напомнил, что служба — это не только работа на фронте, и существуют сотни профессий, где не нужен тяжелый физический труд: информационная сфера, киберпространство, бухгалтерия, юриспруденция, кадровики, журналистика и тому подобное.
Глава совета резервистов сказал, что «у каждого из нас есть знакомые женщины, которые служат или служили в украинской армии — это нормально». Он считает, что политики часто манипулируют темой военной службы женщин, когда поднимается вопрос учета или призыва.
«Популисты мгновенно устраивают шоу: „Я не дам призывать женщин!“ Это пустые слова. Они создают панику и отвлекают внимание от содержательного разговора», — сказал Тимочко.
Он добавил, что когда российская армия обстреливает украинские города, то не различает мужчин и женщин, «бомбы не спрашивают, кто ты по полу». Именно поэтому тему военной службы женщин следует обсуждать взвешенно и ответственно, а не поддаваться эмоциям и манипуляциям.
К слову, ранее советница по гендерным вопросам ВСУ Оксана Григорьева назвала ошибкой государства то, что с 2014 года Украина не «пушила» тему строевой армии для женщин. По ее мнению, если бы эта тема популяризировалась раньше, она бы «не была такой болезненной сегодня».