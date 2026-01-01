Меньше денег, больше надежды: опрос выяснил ожидания украинцев от 2026 года

Украинцы готовятся к финансовым проблемам, но верят в мир

Реклама

В Украине стало меньше оптимистов, однако мы все равно смотрим в будущее с большей надеждой, чем жители Западной Европы. Социологическая группа «Рейтинг» опросил 1000 респондентов, чтобы выяснить их ожидания с 2026 года.

Результаты исследования приводит официальный сайт группы.

Общий настрой: оптимизм «просел»

Большое количество украинцев (39%) все еще верят, что 2026 год будет лучше предыдущего, но этот показатель существенно снизился. Для сравнения: в 2023 году оптимистов было 51% .

Реклама

Доля тех, кто считает, что ничего не изменится , выросла до 27% .

Количество пессимистов стабильно: каждый четвертый украинец ожидает ухудшения ситуации.

Интересная демографическая деталь: наиболее оптимистично настроены жители деревень и люди постарше (51+). А вот больше всего скепсиса и пессимизма демонстрируют молодые мужчины в возрасте 18–35 лет .

Экономика: готовимся затянуть пояса

В финансовом отношении иллюзий в обществе нет. Украина вошла в топ-5 стран мира с высоким уровнем экономического пессимизма (вместе с Бельгией, Францией, Латвией и Германией).

Около двух третей (63-64%) респондентов ожидают, что 2026 будет годом экономических трудностей.

Лишь каждый десятый верит в процветание.

Мир в мире: надежда растет

Самый неожиданный тренд касается безопасности. Пока мир опасается глобальных конфликтов (в Западной Европе 55% ожидают неспокойного года), украинцы демонстрируют рост надежды на мир.

Мнения разделились на три равные части: треть верит в наступление мира, треть - что все останется без изменений, и еще треть ожидает обострения ситуации. Однако доля верующих в мир выросла с 26% в 2023 году до 33% сейчас.

Реклама

Напомним, опрос выяснил, как украинцы относятся к мирным планам . Только 14% граждан категорически отвергают общий мирный план Европы и Украины, в то время как большинство склоняется к поиску жизнеспособного компромиссного решения.